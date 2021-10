Coldplay y BTS lanzan remix de My Universe producido por Suga

La colaboración recientemente lanzada de Coldplay y BTS, “My Universe”, ha recibido un nuevo remix del rapero Suga (Min Yoongi) de Bangtan Sonyeondan. El remix fue lanzado en YouTube el 18 de octubre de 2021 y en menos de 2 horas superó las 700 mil reproducciones.

Titulada My Universe (SUGA's Remix), es una idea que se originó durante una reunión que ambos grupos tuvieron en la ciudad de Nueva York. Sigue al lanzamiento de una versión acústica de la colaboración y una reelaboración de Supernova 7 Mix.

"Estoy encantado de poder trabajar junto con Coldplay, a quien admiro desde que era un niño, y me siento honrado de ser parte de este remix", compartió Suga en un comunicado. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que You es la nueva canción de ØMI, producida por Suga de Bangtan Sonyeondan.

Acerca de la canción My Universe de Coldplay

“My Universe” aparece en el noveno álbum de estudio de Coldplay, Music of the Spheres, como una de las tres colaboraciones en el proyecto, con el grupo de K-Pop Bangtan Boys (RM, Suga, J-Hope, Jin, Jimin, V y Jungkook) uniéndose a Selena Gomez y Jacob Collier con We Are KING.

La canción “My Universe” se grabó originalmente en Corea del Sur. Desde entonces, Coldplay y BTS lideran el Billboard Hot 100. También han realizado presentaciones en vivo de la canción con el vocalista Chris Martin y compañía en persona, tanto con el septeto de K-Pop de forma virtual.

¿Cuántas canciones ha compuesto Suga BTS?

Bangtan Sonyeondan y Chris Martin de Coldplay

Al momento de escribir este artículo, existen más de 103 canciones registradas bajo el nombre de Suga. En marzo de 2020, el tema “Suga’s Interlude”, que pertenece al álbum de Halsey, confirmó un registro en la Asociación de Derechos de Autor de Corea (KOMCA) con Min Yoongi (August D) como el compositor.

Recientemente, Yoongi estrenó su versión del tema de Samsung “Over The Horizon” y los fanáticos ARMY elogiaron el talento del rapero como compositor musical. Otros artistas que han trabajado con Suga son la famosa IU (eight), MAX (Blueberry Eyes), entre muchos más. Finalmente te invitamos a leer todo sobre BTS Samsung Galaxy Unpacked 2021 y el ringtone de Suga.

