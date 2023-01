¿Cinépolis venderá coleccionables de BTS Yet To Come en cines?

El 10 de enero a las 6 pm (CDMX) se liberó la preventa de boletos para el concierto de BTS Yet To Come en cines. Aunque muchos ARMYs quedaron descontentas con el servicio, Cinépolis anunció que preparó más sorpresas para los espectadores.

Cabe recordar que el septeto musical (RM, Jin, Jimin, SUGA, J-hope, V y Jungkook) anunció una pausa de su carrera musical como grupo. Lo anterior, en parte, por el servicio militar y para concentrarse en sus proyectos en solitario antes de alistarse.

El grupo musical BTS consintió a su fandom ARMY con un concierto gratuito en octubre del año 2022, alcanzando millones de visualizaciones. Ahora, este mismo concierto se podrá disfrutar (con material inédito) desde los cines de varios países, incluyendo México.

¿BTS Yet To Come tendrá coleccionables en Cinépolis?

Por favor @Cinepolis tienen tiempo para planificar buena merch, los combos, photocards, etc. ���� pic.twitter.com/oR39s7nTpG — ¥Æ늘⁷ Vîvê ・ัJIMIN・ั |���� (@Blue_ViTae) December 20, 2022

Después de la batalla en la compra de boletos, un usuario le preguntó a Cinépolis si habría coleccionables o merch oficial de la película. La cadena de cines respondió: "Te sugerimos seguir al pendiente de las sorpresas que estaremos anunciando próximamente".

En pocas palabras, es muy probable que haya coleccionables especiales para el concierto “BTS: Yet To Come en cines”. Con la transmisión de Permission To Dance On Stage, Cinépolis ofreció boletos conmemorativos, palomera y hasta chamarras. Antes realizaron concursos y dinámicas para ofrecer los coleccionables, así que el evento Yet To Come sería similar.

¿Dónde puedo comprar los boletos de BTS en Cinépolis?

BTS: Yet To Come en cines del 1 al 4 de febrero.

Puedes adquirir tus boletos en este enlace o bien acudir a tu cine más cercano. Recuerda que los boletos tienen un precio de 300 pesos mexicanos para funciones VIP/4DX y de 250 pesos mexicanos para funciones en sala tradicional. Podrás disfrutar el concierto del 1 al 4 de febrero de 2023.

Aunque la preventa de boletos inició ayer, la demanda fue tan alta que el sitio de Cinépolis colapsó. Esto generó mucha molestia entre las ARMYs, quienes no lograron concretar su compra.

De igual forma, se generaron muchas dudas sobre si habría coleccionables exclusivos como pasó en PTD On Stage. En cualquier caso, La Verdad Noticias te comparte que no querrás perderte BTS Yet To Come en cines, porque podrás ver tomas únicas de Jin, RM, J-Hope, SUGA, Jimin, V y Jungkook mientras cantan éxitos como “Butter”, “IDOL” y “Dynamite”.

