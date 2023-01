Cinépolis anuncia nueva fecha para la película "BTS: Yet to come in cinemas"

Se ha tenido que confirmar una nueva fecha para “BTS: Yet to come in cinemas”. Luego de que hace unos días ARMY mostrara su inconformidad con Cinépolis tras colapsarse su sistema, la empresa antes mencionada se vio en la necesidad de anunciar una nueva fecha, esto porque muchos fans no pudieron concretar su compra.

Hasta ese momento, únicamente se habían confirmado 4 fechas para disfrutar de la edición especial del concierto de Jin, RM, J-Hope, Jimin, V, Suga y Jungkook, pero fue la alta demanda la que hizo que el sistema colapsara y no todos pudieran comprar sus boletos.

Incluso cuando estos no tienen una presentación conmemorativa como los de Japón, sus cientos de fans estaban dispuestos a gastarse todos sus ahorros para poder ver a sus ídolos en la pantalla grande.

Nueva fecha para “BTS: Yet to come in cinemas”

Nueva fecha para “BTS: Yet to come in cinemas”

Justo como te lo estamos informando aquí en La Verdad Noticias, Cinépolis anunció una nueva fecha para la transmisión de “BTS: Yet to come in cinemas”, esta será el próximo 5 de febrero de 2023, es decir, un día después de las fechas antes anunciadas de 1 al 4 de del mes.

Ese día y los demás, habrá dos funciones, una que comenzará a las 6:30 de la tarde y otra programada a las 9:30 de la noche. En cuanto a los boletos, estos tienen un costo de $250 MXN en la sala tradicional y $300 MXN para sus funciones en VIP/4DX.

Cabe destacar que aunque Cinépolis no ha confirmado cuáles serán los coleccionables, ha dejado en claro que para esos días tiene preparadas unas cuentas sorpresas para ARMY, y por supuesto, también podrás llevar tu ARMY BOMB. ¿Estás listo para disfrutar “BTS: Yet to come in cinemas”?

Te puede interesar: BTS: ¿Quiénes son ellos? Todo sobre la banda de K-Pop

¿Quién es el más guapo de los integrantes de BTS?

¿Quién es el más guapo de los integrantes de BTS?

De acuerdo a una encuesta especializada, el cantante de BTS Kim Nam-joon, no solo es el idol más guapo de la banda surcoreana, sino que él es el hombre más guapo del mundo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!