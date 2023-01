Cinépolis BTS Yet To Come: ¿No pudiste comprar tus boletos? Esto puedes hacer

El 10 de enero dio inicio la venta de boletos para el concierto virtual de BTS Yet To Come en Cinépolis. Miles de fans ARMY buscaron obtener sus entradas, pero el servicio de venta se volvió lento e incluso colapsó.

Cinépolis informó que iniciaba la venta de boletos a partir de las 6 pm (hora de CDMX), pero al poco tiempo se reportó que a varios usuarios se les cobró el costo de los boletos y no recibieron el comprobante de sus entradas.

Si eres de las personas que no lograron completar el proceso, La Verdad Noticias te comparte los pasos que debes seguir para solucionar el problema. Recuerda que toda la información fue proporcionada por la cuenta de @AyudaCinepolis en Twitter.

¿Qué hacer si Cinépolis no entregó tu boleto de BTS?

Problemas en boletos concierto BTS Cinépolis.

Lo que debes hacer si durante el proceso de compra en la página o la app Cinépolis no se te confirmó la transacción o entregaron tus boletos (código QR) para BTS Yet To Come, debes escribirle a Cinépolis por DM para darle seguimiento a tu caso. La cadena de cines solo te pide que tengas la siguiente información a la mano:

Conjunto de la compra. Ciudad Correo electrónico usado en la transacción Fecha de la compra Cantidad de boletos Método de pago Monto cobrado Comprobante del cargo en donde se visualice el número de autorización bancaria.

Te puede interesar: BTS estrena el MV 'Yet To Come', una canción optimista que cautivó a ARMY

Precio boletos concierto Cinépolis BTS Yet To Come

El precio de los boletos para el concierto BTS Cinépolis, se informó que será de 300 pesos mexicanos y las funciones están programadas para los días 1, 2, 3 y 4 de febrero de este año 2023.

La preventa Cinépolis BTS comenzó a las 6 de la tarde del martes 10 de enero. El concierto musical del grupo BTS, tiene una duración de 110 minutos y la página oficial de Cinépolis lo describe como tal:

“Acompaña a RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jung Kook en este especial cortometraje, reeditado y remezclado para la gran pantalla. Descubre primeros planos inéditos y una nueva perspectiva de todo el concierto ‘BTS Yet To Come in Busan’”.

BTS: Yet To Come en Cines incluye grandes éxitos de la carrera del grupo, como “Dynamite”, “Butter” e “IDOL”, además de la primera interpretación en concierto de “Run BT”, perteneciente a su último álbum Proof.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram