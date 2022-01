Choi Woo Shik del K-Drama ‘Aquel año nuestro’ revela su tipo ideal de novia

El actor Choi Woo Shik ha revelado sus pensamientos relacionados con el último drama coreano exitoso. Como la estrella de Aquel año nuestro (Our Beloved Summer), Woo-shik se sentó con 'Hankook Ilbo' para una entrevista exclusiva en la que habló sobre su personaje, Choi Woong, así como sobre su tipo ideal.

Cuando se le preguntó sobre su personaje, el actor coincidió con los espectadores en que el "protagonista masculino es uno que no existiría en el mundo". Woo Sik admitió voluntariamente que "no puede comportarse como Choi Woong" y, por lo tanto, "vivió indirectamente con satisfacción actuando en el drama". Recuerd que puedes ver Our Beloved Summer en Netflix.

¿Cómo sería la chica ideal de Choi Woo Shik?

Foto: Choi Woo Shik en Instagram

En cuanto a su tipo ideal en la vida real, Choi Woo Shik reveló: "No creo que tenga un tipo ideal, porque últimamente he estado muy angustiado por la vida. Pero si tuviera que elegir uno, creo que sería alguien que tenga el mismo sentido del humor (código de broma) que yo. Me gusta la gente divertida con la que disfruto pasar el tiempo".

"Quiero aprender a superar todo con amor", dijo el actor de 31 años de edad. "No sé si el matrimonio podría ser el camino a seguir para mí, pero quiero mantener el amor hasta el final". La Verdad Noticias te comparte que puedes seguir al actor de Aquel año nuestro en su cuenta de Instagram.

Choi Woo-shik películas y programas de televisión

Our Beloved Summer (SBS, 2021) - Drama

The Package (jTBC, 2017) - Drama

Fight For My Way (KBS2, 2017) - Drama

The Boy Next Door (Naver TV, 2017) - Drama

My Fantastic Funeral (SBS, 2015) - Drama

Ho Goo's Love (tvN,2015) - Drama

Dream Knight (Youku Tudou, 2015) Ep. 2 - Drama

Pride and Prejudice (MBC, 2014) - Drama

Fated To Love You (MBC, 2014) - Drama

You're All Surrounded (SBS, 2014) Ep. 4 - Drama

Strange Day (Naver TV, 2013) - Drama

Drama Festival - Save Wang Jo Hyeon (MBC, 2013) Ep. 7 - Drama

Who Are You? (tvN, 2013) - Drama

TEN 2 (OCN, 2013) - Drama

Family (KBS2, 2012) - Drama

Friendly Criminal (KBS2, 2012) - Drama Especial

Rooftop Prince (SBS, 2012) - Drama

TEN (OCN, 2011) - Drama

Tree with Deep Roots (SBS, 2011) - Drama

Live in Style (SBS, 2011) - Drama

The Duo (MBC, 2011) - Drama

Dong Yi (MBC, 2010) Ep. 51 - Drama

Playful Kiss version Youtube (MBC, 2010) - Drama

Puppy (TBA) - Película

Wonderland (2022)

The Policeman's Lineage (2022) - Película

Time to Hunt (2020) - Película

The Divine Fury (2019) - Película

Parasite (2019) - Película

Monstrum (2018) - Película

The Witch: Part 1. The Subversion (2018) - Película

Marital Harmony (2018) - Película

Golden Slumber (2018) - Película

Okja (2017) - Película

Train to Busan (2016) - Película

In the Room (2016) - Película

Your Name is Rose (2016) - Película

Big Match (2014) - Película

Set Me Free (2014) - Película

Secretly and Greatly (2013) - Película

Etude, Solo (2011) - Cortometraje

The Law of the Jungle in Nicaragua (SBS, Septiembre de 2015 al TBA) - Programa TV

Taxi (tvN, 2015, junto a UEE) - Programa TV

Beating Hearts (MC) (SBS, 2012-2013) - Programa TV

Real Mate in Australia, Rooftop Prince Trio (2012) - Programa TV

Arriba te dejamos una lista con los K-Dramas, películas y programas de televisión del actor. Anteriormente, Choi Woo Shik habla sobre la química con Kim Da Mi en Our Beloved Summer.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!