Chen de EXO regresa al K-Pop con nuevo cover de su canción 'Hold You Tight'

EXO Chen regresa al K-Pop con nuevo cover de su canción 'Hold You Tight'

Chen de EXO, el vocalista principal del grupo global de chicos representado por SM Entertainment, está de vuelta para servir hermosos covers de canciones, y no querrás perderte su nueva obra maestra Hold You Tight, mientras muestra su voz celestial.

La Verdad Noticias te recuerda que es el primer cover musical de Chen en casi 2 años desde su versión de "Breath" de Park Hyo Shin en 24 de junio de 2020. Los fanáticos recurrieron a las redes sociales para expresar sus sentimientos sobre el comeback de EXO Chen.

"Chen" y "Jongdae" inmediatamente fueron tendencia mundial en Twitter, ya que finalmente llegó el momento que los fanáticos estaban esperando. El cantante publicó el nuevo cover desde su cuenta personal de YouTube, ChenTube.

Cover 'Hold You Tight' por Chen de EXO

Algunos internautas reaccionaron a la nueva versión acústica de 'Hold You Tight', etiquetaron el Twitter de EXO y escribieron mensajes como: "Es que hasta YouTube colapsó porque el video tiene 96 mil me gusta, 47 mil comentarios... pero solo 4,983 vistas??? Eso solo lo hace el rey vocal KIM JONGDAE".

Otro fan comentó: “Despierto y lo primero que veo es la actualización de Jongdae en YouTube, pudimos escuchar su preciosa voz otra vez, pudimos ver sus ojitos, lo extrañaba tanto".

Según información de fanáticos en Twitter, la descripción de la canción 'Hold You Tight' nos dice: "Espero una primavera acogedora y cálida para tí". Mientras que la letra tiene frases como: "Es tan preciado y afectuoso. Quiero conservarlo. ¿Cómo puedo no abrazarte a tí que haces eso? ¿Es posible no abrazarte a tí que haces eso?"

Foto: SM Entertainment / EXO Chen

Chen de EXO termina su servicio militar y confirma su regreso al K-Pop en abril de 2022. Durante ese tiempo dio la bienvenida a su segundo hijo junto con su esposa no famosa. Mientras tanto, Chen se prepara para cantar en el HallyuPopFest 2022 programado para julio de este año.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!