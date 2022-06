Charlie Puth y Jungkook de BTS conquistan Internet con el MV 'Left And Right'

Charlie Puth y Jungkook de BTS están enfermos de amor, eso es seguro. De hecho, están tan envueltos en los recuerdos de "el que se escapó" que ni siquiera una visita al Doctor del Amor en el video musical del nuevo sencillo de Puth, Left And Right, puede curar a los cantantes de sus males.

La alegre y sentimental colaboración con la superestrella de BTS surge del próximo álbum de Charlie Puth, cuyo lanzamiento está programado para este año. En el video, Puth y Jungkook se ven abrumados por los pensamientos de sus respectivos ex, lo que los lleva a visitar a un hombre identificado como el Doctor del Amor en un intento de solucionar su dolor de corazón.

Charlie Puth habló de la pista a principios de esta semana en un video de TikTok filmado en el set del clip dirigido por Drew Hirsch. “Cada rincón de mi mente”, cantó la pareja durante el coro de la canción.

El video musical también incluyó un código QR y un número de teléfono especial. Se alienta a los fanáticos a enviar mensajes de texto para obtener contenido adicional del propio Puth. También hay una colocación de productos no tan sutil para Chime, la empresa financiera dirigida a la Generación Z.

'Left And Right' sigue a los sencillos anteriores de Puth “Light Switch” y “That's Hilarious”, ambos lanzados a principios de este año. Aunque aún no se ha anunciado una gira en apoyo de Charlie, está previsto que Puth se presente en el programa Today de NBC el viernes 8 de julio.

Mientras tanto, BTS anunció recientemente que el grupo hará una pausa para buscar otras oportunidades, incluidas carreras en solitario. “Cada uno de nosotros nos tomaremos un tiempo para divertirnos y experimentar muchas cosas”, dijo Jungkook de BTS durante un video pregrabado que anuncia la decisión del grupo.

“Prometemos que algún día volveremos incluso más maduros de lo que somos ahora”.

Jungkook de BTS en MV 'Left And Right'

Momentos de Jungkook de BTS en "Left and Right"

Según información de Sonica, el Golden Maknae cautivó tanto a los fanáticos, ARMYs, e incluso al mismo Charlie Puth durante el video musical de 'Left And Right'. A continuación, La Verdad Noticias te enlista los mejores momentos de Jungkook de BTS en el videoclip:

El piercing en el labio (Minuto 1:23)

Colgado del capó de un auto (Minuto 1:41)

Secuencia en distintos escenarios (Minuto 2:24)

Confirma que es imposible sacarlo de nuestras cabezas (Minuto 1:18)

Charlie Puth tampoco se resistió a la belleza de Jungkook (Minuto 1:39)

