Charli XCX y Vernon de SEVENTEEN cantan el remix de “Beg For You”

Charli XCX ha compartido un remix de AG Cook de su colaboración con Rina Sawayama "Beg For You", con Vernon del grupo de K-Pop SEVENTEEN. La versión original de la canción fue producida por Digital Farm Animals y aparecerá en el próximo álbum de Charli, Crash, que saldrá el próximo mes.

Una declaración publicada junto con el remix explica que Vernon de SEVENTEEN obtuvo su lugar en el remix después de compartir su amor por la estrella del pop en las redes sociales. A principios de este mes, Charli anunció su decisión de dar un paso atrás en las redes sociales por la negatividad de su propia base de fans.

Crash sale el 18 de marzo y también presenta los sencillos "Good Ones" y "New Shapes", con Caroline Polachek y Christine + The Queens. El mes pasado, la cantante Charlotte Emma Aitchison, conocida como Charli XCX lanzó Alone Together, un largometraje documental que traza la creación del álbum de cuarentena de 2020 How I'm Feeling Now.

¿Cuántos años tiene Vernon de SEVENTEEN?

Foto: Pledis Entertainment / Vernon de SEVENTEEN

Hansol Vernon Chwe, más conocido como Vernon, tiene 24 años de edad ya que nació el 8 de febrero de 1998 en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. El famoso surcoreano-estadounidense es un rapero, compositor, bailarín y modelo que forma parte del grupo de K-Pop SEVENTEEN de la agencia Pledis Entertainment.

La Verdad Noticias te recuerda que SEVENTEEN renueva contrato con Pledis Entertainment en julio de 2021. El grupo está conformado por S. Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, THE8, DK, Mingyu, Seungkwan, Vernon y Dino.

En otras noticias, según un comunicado sobre Vernon de SEVENTEEN, el rapero fue confirmado con COVID-19 en la mañana del viernes 25 de febrero. Tras dar positivo a una prueba PCR, “Vernon actualmente no muestra ningún síntoma extraordinario aparte de dolor de garganta y se está automedicando en casa”.

