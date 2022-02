Cha Eun Woo encabeza las listas de iTunes sin sus compañeros de ASTRO

El cantante y actor Cha Eun Woo de ASTRO apareció en los primeros lugares de las listas de iTunes de todo el mundo, no con su banda de K-Pop, sino con su canción en solitario para la banda sonora de un Webtoon.

Su canción "Focus on me", que se lanzó el martes, ocupó el primer lugar en las listas de canciones principales de iTunes al día siguiente de su lanzamiento en seis países: Argentina, Chile, Omán, Singapur, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos.

La canción “Focus on me” también ocupa un lugar destacado en países como Filipinas, Qatar, Perú, Indonesia, Malasia, Hong Kong y Tailandia. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que ASTRO sorprende a AROHA con el video musical “After Midnight”.

"Focus on me" es la nueva versión de Cha Eun Woo de una canción de 2021 del mismo título del cantautor Coffeeboy. La versión de Cha es parte de la banda sonora de la fantasía romántica de Kakao Webtoon The Villainess is a Marionette de Mangle, que originalmente era una novela web del mismo nombre del autor Han Yi-rim cargada en KakaoPage de 2018 a 2021.

La versión Webtoon ha estado funcionando en Kakao Webtoon desde febrero de 2021. Debido a esto, los primeros videos teaser de "Focus on me" no mostraban a Cha y en su lugar presentaban una animación de los personajes principales del webtoon, Kayena Hill y Regef Hill.

Cha Eun Woo cantó anteriormente "Don't Cry , My Love” para la banda sonora de la novela web de fantasía romántica de Ridibooks “Under The Oak Tree” en noviembre del año pasado.

¿Cuándo debutó Cha Eun Woo?

Cha Eun Woo debutó en febrero de 2016 como miembro de la banda de chicos ASTRO, a través de su primer EP "Spring Up". La banda consta de seis miembros: MJ, JinJin, Moonbin, Rocky, Sanha y Cha, y es mejor conocida por las canciones "Crazy Sexy Cool” (2017), “Blue Flame” (2019) “Knock” (2020) y “One” (2021).

El debut oficial de Eun Woo fue como ídolo del K-Pop, pero su carrera como actor es anterior a su carrera musical. Antes de su debut oficial como miembro de ASTRO, Cha interpretó un papel secundario en la película “My Brilliant Life” (2014).

El verdadero nombre de Cha Eun Woo es Lee Dong-min, pero después de interpretar a un personaje llamado Cha Eun Woo en la serie web promocional previa al debut de ASTRO "To Be Continued" (2015), mantuvo el nombre como su alias.

Cha eun Woo rápidamente se hizo conocido por su buena apariencia, incluso entre aquellos que saben poco sobre los ídolos del K-Pop. En Corea, su nombre se ha convertido en sinónimo de un hombre extremadamente guapo.

Cha también ha estado activo como rompecorazones de K-Dramas. Comenzó con series web como “My Romantic Some Recipe” de Naver TV (2016), “Sweet Revenge” de Oksusu (2017) y “Top Management” de YouTube Premium (2018).

En 2018, consiguió su primer papel protagónico en un importante canal de televisión a través del drama de JTBC “My ID is Gangnam Beauty”, y protagonizó el drama histórico de MBC “Rookie Historian Goo Hae-ryung” (2019) y “Belleza verdadera” (2020-21) de tvN. Este año, Cha aparecerá en el drama “Island” y en la película “Decibel” (título provisional).

Cha Eun-woo a menudo ha cantado canciones originales de la banda sonora de los doramas que protagonizó: "Rainbow Falling" para "My ID is Gangnam Beauty", "Together" para "Top Management", "Please Remember" para "Rookie Historian Goo Hae-ryung" y " Love so Fine” por “True Beauty”. Pero aparte de las bandas sonoras originales, Cha no ha hecho un debut oficial como solista.

Cha actualmente estudia actuación en la Universidad de Sungkyunkwan, donde se matriculó en 2016. A continuación, te compartimos más información del actor Cha Eun Woo:

Nombre: Cha Eun Woo (Lee Dong-min)

Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1997

Signo zodiacal: Aries

Lugar de nacimiento: Gunpo, Gyeonggi

Debut: febrero de 2016 como miembro de banda de chicos ASTRO

Agencia: Fantagio

