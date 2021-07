Cha Eun Wo de ASTRO enamora con fotos conceptuales de “Switch On”

El grupo de K-Pop masculino ASTRO continúa lanzando fotos conceptuales individuales para su nuevo comeback. Y ahora, sorprendió con las fotos de Cha Eun Woo, también conocido por su actuación en dramas coreanos como True Beauty.

La boyband surcoreana de Fantagio Music, anunció que lanzarán su nuevo mini-álbum y el pasado 12 de julio comenzaron a filtrar fotos conceptuales en sus redes sociales oficiales. Anteriormente, el miembro Sanha inició los teasers individuales, seguidos de las fotos conceptuales de Jinjin.

Ahora es el turno del idol surocreano Cha Eun Woo de mostrar sus fotos conceptuales de “On & Off” que emiten una vibra muy diferente en las dos fotos. Sin embargo, Eun Woo no deja de sorprender a sus fans con sus excepcionales imágenes y nuevo look.

Teaser y fotos de Cha Eun Woo

Foto: Fantagio Music - Cha Eun Woo "Switch On"

Cha Eun Woo conquistó a sus fanáticos luciendo el cabello color rosa. Eun Woo es famoso por sus personajes de K-Drama y debido a su sonrisa cautivadora es apodado como ManJjitNam (una versión real del chico guapo de los mangas shojo japoneses).

El grupo de Fantagio Music está listo para su comeback con Switch On y sus imágenes promocionales prometen mucho color. ¿Qué piensas del nuevo look de Cha Eun Wo?

La boyband debutó en 2016 con sus seis miembros: Jinjin, MJ, Cha Eun Woo, Moonbin, Rocky y Yoon San Ha. La Verdad Noticias te recuerda que “Switch On” es su octavo mini álbum, después de “Gateway” de 2020, que contó con la canción principal “Knock”.

¿Cuándo es el comeback de ASTRO?

El grupo de K-Pop ASTRO regresará con “Switch On” el 2 de agosto (KST). Su fandom AROHA está disfrutando de actualizaciones en redes sociales y estas incluyen desde fotos conceptuales, momentos exclusivos de los idols, hasta covers musicales. Sanha publicó un cover a That's Okay de D.O. de EXO y sus fanáticos no tardaron en dar el visto bueno.

