Celebramos el cumpleaños de Lee Min Ho con lista de sus mejores K-Dramas

Si conoces el fantástico mundo ficticio de los dramas coreanos, es probable que hayas oído hablar de Lee Min Ho. Si ya te has hundido más profundamente en las arenas movedizas de ensueño de los K-Dramas, entonces es muy probable que ya te hayas enamorado de él.

Promocionado como uno de los actores más buscados en Corea del Sur, el actor coreano de 35 años es conocido como el primer amor de cada persona que ingresa por las puertas de los K-dramas. De Boys Over Flowers hasta The King: Eternal Monarch, el actor ha redefinido su imagen como actor, pero se ha mantenido consistente en robar los corazones de la audiencia.

Con motivo de su cumpleaños este 22 de junio, La Verdad Noticias te comparte un vistazo a los dramas coreanos que prueban que Lee Min-ho ha sido el primer amor de cada seguidor de series o películas coreanas.

Mejores K-Dramas de Lee Min Ho

Lee Min Ho en "Boys Over Flowers"

Boys Over Flowers

Considerada la serie OG, Lee Min Ho protagonizó Boys Over Flowers y es responsable de presentar los K-Dramas a millones de fanáticos en todo el mundo. Lanzado en 2009, el drama también contó con Ku Hye-sun, Kim Hyun Joong, Kim Bum y más actores.

El drama no solo encabezó el género de la serie High School en la comunidad, sino que también fue pionero en la ola coreana en todo el mundo. La historia sigue a una niña pobre que se enamora de uno de los estudiantes de élite y más ricos de la escuela.

Lee Min Ho en "City Hunter"

City Hunter

Lee Min-ho se transformó en un héroe de acción para la exitosa serie de 2011. City Hunter también está protagonizada por Park Min-young. El drama está basado en el popular manga japonés del mismo nombre.

La historia sigue a Lee Yun-seong, quien se embarca en una misión para vengar la muerte de su padre. Un dato curioso es que la franquicia City Hunter está celebrando su 35 aniversario con nuevo proyecto de anime.

Lee Min Ho en "The Heirs"

The Heirs

El actor de 35 años trajo recuerdos de 2009 al protagonizar el popular drama The Heirs junto a la talentosa actriz Park Shin Hye. También conocido como Los Herederos, el drama capturó la atención de los fanáticos por su llamativa producción, ya que seguía la historia de una niña pobre que se enreda en un triángulo amoroso entre dos niños ricos de una escuela de élite.

Lee Min Ho en "The Legend of the Blue Sea"

The Legend of the Blue Sea

Felicitado por su compleja historia, The Legend of the Blue Sea fue un gran éxito en todo el mundo. Protagonizado por Min ho y Jun Ji-hyun en el papel principal, el drama basado en la reencarnación sigue la historia de una sirena que conoce a un estafador y se enamora de él. Es uno de los K-Dramas de Lee Min Ho más queridos.

The King: Eternal Monarch

Elogiado por su complexión alta y apariencia elegante, Lee Min Ho exudaba realeza en el exitoso drama de 2020 The King: Eternal Monarch junto a Kim Go Eun. La serie fue elogiada por su compleja historia ejecutada con facilidad junto con una actuación excepcional del elenco. También se convirtió en una de las series dramáticas coreanas más populares de Netflix en India.

Pachinko

Lee Min Ho demostró su valía en la actuación con la última serie de Apple TV+, Pachinko. Interpretando el papel de Koh Hansu, tuvo que dominar tres idiomas para el desafiante papel. La serie también contó con Youn Yuh-jung, Soji Arai, Jin Ha y más.

