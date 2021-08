Canciones en Wings de BTS

BTS Wings es el segundo álbum de estudio de Bangtan Sonyeondan y debutó el 10 de octubre de 2016 con "피 땀 눈물" o Blood Sweat & Tears como tema principal. Fue el álbum más vendido de 2016 en Corea del Sur. A partir de 2020, el álbum ha vendido más de un millón de copias solo y con la versión reempaquetada más de dos millones de copias.

Este álbum marcó la tercera era de la carrera del grupo de K-Pop. Comenzó el 4 de septiembre de 2016 con el cortometraje "Begin" protagonizado por Jungkook y terminó oficialmente el 20 de febrero de 2017 con el video musical "Not Today".

You Never Walk Alone es un reempaquetado del segundo álbum de estudio de BTS Wings y también es la segunda parte de Wings. Fue lanzado el 13 de febrero de 2017 con "봄날" o Spring Day como tema principal. El álbum fue el tercer álbum más vendido de 2017 en Corea del Sur.

Logo del álbum BTS Wings del año 2016

La Verdad Noticias te comparte que cada miembro de BTS grabó su propio solo para el álbum BTS Wings, disponible en Spotify. A continuación, dejamos un desglose con las 4 versiones (más 2 versiones reempaquetadas y la versión japonesa) que ARMY puede encontrar del segundo álbum de estudio de Bangtan Sonyeondan:

Versión W: CD + Álbum de fotos + Tarjeta fotográfica aleatoria

Versión I: CD + Photobook + Tarjeta fotográfica aleatoria

Versión N: CD + Photobook + Tarjeta fotográfica aleatoria

Versión G: CD + Álbum de fotos + Tarjeta fotográfica aleatoria

Versión izquierda (reempaquetado): CD + Photobook + Tarjeta fotográfica aleatoria (13 de febrero de 2017)

Versión derecha (reempaquetado): CD + Photobook + Tarjeta fotográfica aleatoria (13 de febrero de 2017)

Edición de Japón: CD + DVD (15 de marzo de 2017)

¿Qué significa Wings de BTS?

BTS Wings es un álbum sobre el crecimiento de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, que se encuentran en conflicto frente a la tentación. Kim Nam-joon explicó la idea detrás del álbum: “Cuanto más difícil es resistir una tentación, más lo piensa y vacila. Esa incertidumbre es parte del proceso de crecimiento”.

“Blood Sweat & Tears es una canción que muestra cómo uno piensa, elige y crece", comentó RM. Las alas que se muestran en el video musical son uno de los símbolos del crecimiento. Suga agregó: "La canción transmite una determinación optimista de usar nuestras alas para llegar lejos, incluso si nos enfrentamos a las tentaciones en la vida".

Los objetivos que tuvo BTS para el álbum Wings fue estar en el Billboard Hot 100 y ganar un gran premio en una ceremonia de premios de música. En 2017, Wings ganó como álbum del año en los Seoul Music Awards. Por otra parte, en 2020 BTS logra el Nº 1 en Billboard Hot 100 con Dynamite, su primer sencillo completamente en inglés.

¿Quién escribió Wings de BTS?

Cada una de las canciones en el álbum BTS Wings tuvo a uno o varios miembros del grupo escribiendo las canciones. RM, Suga y J-Hope, los raperos de BTS, escribieron el tema principal “Blood Sweat & Tears” junto a Pdogg, "Hitman" Bang y Kim Do-Hoon. Te invitamos a leer cuáles son las canciones de BTS en inglés.

¿Qué contiene el álbum Wings BTS?

4 versiones del álbum Wings (Foto: Big Hit Music)

El álbum BTS Wings contiene cuatro versiones diferentes, llamadas W, I, N, G (formando la palabra Wing que significa ala). El fandom ARMY puede encontrar imágenes de Jin y fotos de BTS grupales. Las 15 canciones del álbum son las siguientes:

Intro: Boy Meets Evil Blood Sweat & Tears Begin Lie Stigma First Love Reflection MAMA Awake Lost BTS Cypher 4 Am I Wrong 21st Century Girl 21세기 소녀 Two! Three! (Hoping for Better Days) 둘! 셋! (그래도 좋은 날이 더 많기를) Interlude: Wings

En 2021, BTS está de regreso con su disco en inglés y las canciones número 1 en Billboard Hot 100: Butter y Permission to Dance. Finalmente, te invitamos a conocer las canciones de BTS Map of The Soul: Persona, álbum de 2019 que contiene el éxito mundial “Boy With Love”. ¿Qué es lo que más recuerdas del álbum BTS Wings?

