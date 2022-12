Canciones de RM de BTS como solista

RM, cuyo verdadero nombre es Kim Nam-joon es el líder de la famosa banda de K-Pop BTS con 28 años de edad. El idol es rapero, pero también es un reconocido compositor y productor.

RM comenzó su carrera como solista, mientras que aún continuaba con BTS, en el año 2015, pues lanzó su mixtape titulado “RM”. Después, el 2016 lanzó su segundo álbum llamado “Mono”. Ambos fueron producidos por la agencia BIGHIT MUSIC.

Te contamos algunas de las canciones más exitosas de RM que debes agregar cuanto antes en tu playlist de Spotify o en YouTube. Estas son: Fantastic, Oh My Darling Don’t cry, Do you, Forever Rain, Change y Bicycle.

Canciones de RM de BTS

Aquí te contamos por qué algunas de las canciones que te mencionamos arriba fueron tan exitosas. En el caso de la canción Bicycle esta fue creada por RM para el BTS FESTA 2021.

La de Oh My Darling Don’t cry fue una canción que RM reinterpreta del dúo Run The Jewels en el 2015. Asimismo, se le reconoce al líder de BTS por sus habilidades para rapear y de actuación para el videoclip.

También, en La Verdad Noticias te contamos que la primera canción de RM no oficial fue Too Much lanzada en el 2014. En esta canción expresó lo que sentía cuando los haters estaban en su contra por ser el líder de la banda.

¿Qué estudios tiene Nam-joon?

Estudios académicos de RM.

El famoso idol RM o Kim Nam-joon estudió en la escuela de Corea del Sur: Global Cyber University Apgujeong High School.

Además, tuvo una puntuación de 850 puntos en el examen de inglés TOEIC. Tiene un IQ de 148 puntos y conocimientos en literatura, lengua, matemáticas, idiomas extranjeros y ciencias sociales.

Aquí te mostramos las mejores fotos en las que RM también luce una de las mejores partes de su cuerpo.

