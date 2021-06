Canciones de BTS, TXT y más grupos de K-Pop suben en ranking global

Los fanáticos del K-Pop deben saber que hay siete debuts en la lista de ventas de canciones digitales mundiales de 25 lugares de esta semana, y la mayoría de ellos provienen de grupos que recién están comenzando.

De hecho, varios nombres llegan a la cuenta por primera vez. Aquí en La Verdad Noticias, hay cinco pistas cuyos movimientos vale la pena mencionar en la lista de ventas mundiales de canciones digitales de esta semana.

El grupo BTS se destacó recientemente con su sencillo “Butter”, mismo que ahora encabeza los Billboard Hot 100 por cuarta semana consecutiva. Sin embargo, fue otra canción de Bangtan Sonyeondan la que subió en el ranking global. ¿Tienes una en mente? Te compartiremos la respuesta más adelante.

2 - YUGYEOM "I Want U Around (ft. DeVita)"

K-Pop: Captura del MV "I Want U Around (ft. DeVita)"

Después de muchos años como uno de los miembros de la popular banda de chicos de Corea del Sur Got7, YUGYEOM finalmente lanzó su propio proyecto (aunque no ha dejado el grupo), y los fanáticos se apresuraron a comprarlo.

Dos pistas del conjunto de siete canciones, aparecen en la lista de ventas de canciones digitales mundiales de esta semana. Su nuevo sencillo "I Want U Around", que también acredita a DeVita, casi conquistó la cuenta, ya que comienza en el lugar numero 2. Más abajo, ocupa el lugar 18 con "All Your Fault" junto a GRAY.

8 - LIGHTSUM "Vainilla"

K-Pop: Visual de LIGHTSUM "Vainilla"

El nuevo grupo de chicas de K-pop, LIGHTSUM, da a conocer que han llegado con el lanzamiento de su primer álbum sencillo, "Vanilla", encabezado por una melodía del mismo nombre.

La pista en sí se abre en el número 8 en la lista mundial de ventas de canciones digitales, lo que le da al acto su primera ubicación y, al ver qué tan alto debutó, está claro que son un nombre nuevo en el campo y uno para observar con atención.

13 - TXT "Magic"

La semana pasada, TOMORROW X TOGETHER se abrió camino en varios rankings de Billboard con su último álbum The Chaos Chapter: Freeze, y ahora tienen otro nuevo sencillo que está presente en la lista de ventas de canciones digitales mundiales.

El último lanzamiento de la banda, "Magic", se abre en el lugar 13, llegando solo un espacio por delante de su sencillo anterior "0x1 = Lovesong (I Know I Love You)" con Seori, que cae del número 2 al número 14.

Curiosamente, el grupo TXT se reemplaza en el lugar 13, como "Anti-Romantic", que comenzó en ese espacio en el último fotograma, y cae al lugar 21. Sin duda, los chicos de TXT demostraron que son líderes del K-Pop con un nuevo ranking en Billboard.

16 - WayV: KUN & XIAOJUN "Back to You"

K-Pop: Portada de KUN y XIAOJUN "Back to You"

En un movimiento muy raro en el mundo del K-Oop, una sub-unidad popular de una banda querida ahora ha lanzado una sub-unidad propia. WayV es una subunidad del grupo NCT, y ahora hay otra subunidad de ese acto.

Los miembros de WayV, Kun y Xiaojun, ahora se han separado como un dúo, y su primer sencillo "Back to You" ya está disponible. La canción principal comienza su tiempo en la lista mundial de ventas de canciones digitales en el lugar 16, lo que le da a la pareja su primera ubicación con este nuevo proyecto.

20 - BTS “Wishing On A Star”

No, BTS no tiene otro single nuevo, pero los fanáticos han comprado un corte anterior en cantidades lo suficientemente grandes como para que aparezca en la lista de ventas de canciones digitales mundiales de esta semana por primera vez.

“Wishing On A Star” del grupo BTS, se abre en el puesto 20 en el ranking de esta semana gracias al interés renovado, a pesar de que la melodía apareció inicialmente en el álbum japonés "Youth" de 2016 del grupo. De las 5 canciones de K-Pop mencionadas, ¿tienes una favorita?

