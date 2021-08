Canciones de BTS Map of The Soul: Persona

El sexto mini-álbum BTS Map of The Soul: Persona se lanzó el 12 de abril de 2019 y debutó con 7 nuevas canciones del grupo de K-Pop, siendo Boy With Luv (feat. Halsey) la canción principal. Fue el primero en introducir el nuevo concepto musical de BTS en su nueva serie de álbumes “MAP OF THE SOUL”.

El álbum Map of The Soul: Persona debutó en el puesto número 1 en Billboard 200, convirtiéndose en el tercer número 1 de Bangtan Sonyeondan en esa lista. También fue el álbum más vendido de 2019 en la historia de Corea del Sur y el tercer álbum más vendido de 2019 en el mundo.

Este álbum es actualmente el segundo álbum más vendido en Corea del Sur de todos los tiempos, siendo BTS Map of the Soul: 7 el número uno. A partir de 2021, el álbum ha vendido más de tres millones de copias, casi cuatro millones.

La Verdad Noticias te compartió qué canciones de BTS están en inglés y ahora te comparte las canciones de Map of The Soul: Persona a continuación:

Intro: Persona 작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey 소우주 (Mikrokosmos) Make It Right HOME Jamais Vu Dionysus

¿Qué significa BTS Map of the Soul?

(Foto: Big Hit Music) Significado de BTS Map of the Soul

Literalmente significa “mapa del alma”. Sin embargo el álbum completo de BTS Map of the Soul: 7 pretende simbolizar los siete miembros del grupo, así como los siete años que la banda ha pasado juntos. Después de renovar su contrato por otros siete años juntos en 2018, este álbum reflexiona sobre este punto medio, incluidos todos sus altibajos.

Map of the Soul se inspira en el libro de Murray Stein, “El mapa del alma según Jung” , que cubre las teorías psicológicas de Carl Jung sobre los diferentes arquetipos de la psique humana, incluyendo personalidad, sombra, y el ego, para nombrar unos pocos.

Si bien los fanáticos ARMY pensaron que Shadow era el próximo álbum de la serie "Map of the Soul" porque BTS presentaba imágenes de sombras de manera prominente en sus actuaciones de fin de año de 2019, se dieron cuenta de que las sombras eran en realidad proyecciones, lo que se vincula mejor con la teoría del "ego" de Jung.

Para Map of the Soul 7, resulta que la palabra siete en coreano es 일곱, o ilgop. Cuando se pronuncia en coreano, suena algo como, lo adivinaste, ego. Más allá de eso, el número siete es significativo para BTS y ARMY, ya que el grupo tiene siete miembros: Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

La banda ha estado junta durante siete años y los fanáticos también creen que los conceptos visuales y líricos de Map of the Soul: 7 pueden inspirarse en los siete pecados capitales o en el libro de Jung Seven Sermons to the Dead.

¿Qué significa persona en el álbum de BTS?

(Foto: Big Hit Music) BTS Map of the Soul: Persona

La "persona" (o máscara) es la cara exterior que presentamos al mundo. Oculta nuestro yo real y Jung lo describe como el arquetipo de la "conformidad". Esta es la cara pública o el papel que una persona presenta a los demás como alguien diferente a lo que realmente somos (como un actor).

De regreso al álbum BTS Map of The Soul: Persona, te recordamos que las dos únicas canciones con coreografía fueron Boy With Luv (feat. Halsey) y Dionysus disponible en el canal de YouTube, HYBE LABELS.

Boy With Luv se refiere a “un poema para pequeñas cosas” y también tiene una versión japonesa incluida en el décimo sencillo japonés "Lights” bajo el título del álbum BTS Map of the Soul 7: The Journey.

¿Qué contiene el álbum de BTS Map of the Soul 7?

(Foto: Big Hit Music) BTS Map of the Soul: 7

Map of the Soul: 7 contiene 20 canciones, todas las cuales han aterrizado en la lista de las 20 mejores canciones de iTunes, incluidas las que ya se habían lanzado en su álbum anterior, Map of the Soul: Persona.

Con más de cuatro millones de preventas, así como la respuesta abrumadoramente positiva de los fanáticos en todas las plataformas de redes sociales a las pocas horas del lanzamiento del álbum, Map of the Soul: 7 superó los álbumes anteriores de BTS en ventas y transmisione; inluido el famoso álbum Love Yourself de BTS.

Map of the Soul: 7 comienza con cinco canciones familiares. "Intro: Persona", "Boy With Luv", "Make It Right", "Jamais Vu" y "Dionysus" se habían lanzado previamente en "Map of the Soul: Persona". Conoce la lista de 20 canciones a continuación:

Intro: Persona 작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (con Halsey) Make It Right Jamais Vu (Interpretada por Jin, Jungkook y J-Hope) Dionysus Interlude: Shadow (Interpretada por Suga) Black Swan Filter (Interpretada por Jimin) 시차 (My Time) (Interpretada por Jungkook) Louder Than Bombs ON Ugh! (욱) (Interpretada por RM, Suga y J-Hope) 00:00 (Zero O’Clock) (Interpretada por Jin, Jimin, V y Jungkook) Inner Child (Interpretada por V) 친구 (Friends) (Interpretada por Jimin y V) Moon (Interpretada por Jin) Respect (Interpretada por RM y Suga) We Are Bulletproof: The Eternal Outro: Ego (Interpretada por J-Hope) ON (con Sia) (digital bonus track)

Map of the Soul: 7 es el cuarto álbum de estudio de BTS y fue lanzado el 21 de febrero de 2020, con ON como tema principal del álbum. El álbum debutó en el puesto número 1 en Billboard 200, convirtiéndose en el cuarto número 1 de BTS en esa lista.

Este álbum fue el álbum más vendido de 2020 en Corea del Sur y actualmente es el álbum más vendido en Corea del Sur de todos los tiempos. A partir de 2021, el álbum ha vendido más de cuatro millones de copias. Puedes escuchar BTS Map of the Soul: 7 en Spotify.

