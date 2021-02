CONMOVEDOR mensaje de RM antes del lanzamiento del nuevo álbum de BTS

Estamos a solo unos días del lanzamiento del próximo álbum de BTS, que saldrá en diversas plataformas a partir del 19 de febrero y el septeto ha estado lanzando contenido nuevo todos los días desde que comenzó el mes. Comenzando con la ilustración de la sala ARMY con Suga, el líder del grupo y RM, ha hecho algunas adiciones.

A través de un conmovedor video, el integrante de BTS, RM declaró: "Recuerdo haber dicho que algo en porcelana sería bueno para la habitación de RM, pero en realidad lo he estado guardando para la habitación de ARMY. Pensé que el tarro de la luna se adaptaría muy bien a la habitación de ARMY”.

“Un tarro de la luna se hace combinando dos mitades que están hechas por separado, por lo que cada pieza es única. Yo diría que al igual que las personas, cada una diferente y única. Así como todos estos frascos diferentes se llaman 'frascos lunares', también lo son todos nuestros ARMY que son diferentes pero apoyan a BTS como un ARMY”.

RM sorprende a ARMY

Y agregó: “Mirar el tarro de la luna en la habitación trae cierta tranquilidad a mi mente. Espero que a través de esta hermosa pieza, mi deseo de luna llena sea regalarte un día cálido que todos ARMY sentirán", dice RM en el video.

Agregando una caja de cuatro vías, el tipo más tradicional de muebles coreanos, y un frasco en la esquina superior derecha de la habitación, RM dice en su voz en off:

"También pensé que una caja de cuatro vías coreana sabangtakja ser una buena adición a la habitación de ARMY. Hago un buen uso de este artículo para mostrar figuras. El estuche de cuatro vías está abierto para que sea más útil y los lados abiertos imbuyen una sensación expansiva en todo el espacio a su alrededor, resaltando comodidad”.

“Son muebles antiguos con muchas estéticas modernas. Espero que el equilibrio armonioso creado por las suaves curvas del tarro de la luna y las líneas y ángulos del sabangtakja pueda traer mucha comodidad y relajación en todas direcciones", agrega.

RM presenta su habitación

Como informamos en La Verdad Noticias, en noviembre de 2020, cada miembro de BTS seleccionó fotos conceptuales especiales, esas eran salas que los representaban. La habitación de RM tenía un tono de color establecido, ¡había figurillas, sus bonsáis y objetos de madera!

Le gusta mantener la vibra mínima y, sin embargo, se siente como un espacio seguro para él. De la misma manera, seleccionó la sala ARMY y le agregó su propio toque. Llamado 'Moonchild' en el fandom por su tema, a menudo ha sentido una sensación de libertad en su propio rincón.

Su habitación expresa la belleza que radica en la sencillez pero también en encontrar el confort en su espacio. Teniendo en cuenta estos pensamientos, la adición especial para ARMY es bastante reflexiva.

El nuevo contenido anterior eran notas especiales de guía de voz de las canciones, incluidas las notas de Suga para 'Telepathy', las notas de RM para el sencillo principal 'Life Goes On', las notas de Jungkook para 'Stay', las notas de Jimin para 'Dis-easy' y las de V notas para 'Blue & Grey', notas de J-Hope para 'Dis-Facilidad', notas de Jin para 'Stay' y notas de BTS para 'Fly To The Room'.

'BE (Essential Edition)' se lanzará el próximo 19 de febrero, dos días antes del primer aniversario de su álbum de larga duración récord 'Map Of The Soul: 7'. El grupo nominado al Grammy realizará una edición especial de su franquicia MTV Unplugged, MTV Unplugged Presents: BTS.

