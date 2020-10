CINE: La lista completa de los ganadores de los premios Buil Film Awards 2020

Los premios Buil Film Awards 2020 del 22 de octubre celebraron lo mejor de la industria del cine en Corea del Sur.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Auditorio Bexco en Busan durante el 25º Festival Internacional de Cine de Busan, que comenzó el día anterior, el 21 de octubre.

Los premios son presentados por el periódico Busan Ilbo, creados en 1958, son una de las primeras ceremonias de premición al cine surcoreano creadas en el país.

“House of Hummingbird” fue nombrada Mejor Película y también recibió el trofeo al Mejor Guión. El premio al Mejor Actor fue para Lee Byung Hun por su actuación en "The Man Standing Next", mientras que Jung Yu Mi se llevó el premio a la Mejor Actriz por su actuación en "Kim Ji-Young, Born 1982".

Conoce a todos los ganadores de los Buil Film Awards 2020 a continuación.

¡La lista completa de ganadores!

Mejor película: "House of Hummingbird"

Mejor director: Jung Ji Woo ("Tune in for Love")

Mejor actor: Lee Byung Hun ("The Man Standing Next")

Mejor actriz: Jung Yu Mi ("Kim Ji-Young, nacido en 1982")

Mejor actor de reparto: Lee Hee Joon ("The Man Standing Next")

Mejor actriz de reparto: Lee Re ("Peninsula")

Lee Byung Hun, Jung Yu Mi y Jung Ji Woo, entre los principales ganadores de los Buil Film Awards

Premio Estrella Popular (Masculino): Kang Dong Won ("Peninsula")

Premio a la estrella popular (Femenino): Seo Ye Ji ("By Quantum Physics: A Nightlife Venture")

Mejor director nuevo: Jo Min Jae ("Tiny Light")

Mejor actor nuevo: Kim Dae Geon ("Clean Up")

Mejor Actriz Revelación: Kang Mal Geum (“Lucky Chan-Sil”)

Premio Yu Hyun Mok Film Arts: fundador de Cinema Dal, Kim Il Kwon

Mejor guión: Kim Bo Ra ("House of Hummingbird")

Mejor fotografía: Hong Kyung Pyo ("Deliver Us from Evil")

Mejor música: Yeon Ri Mok ("Tune in for Love")

Mejor dirección artística: Lee Geon Moon ("Deliver Us from Evil")

