Butter de BTS regresa por décima semana en la cima de Billboard Hot 100

Butter de BTS nuevamente se posiciona en el No. 1 de la lista de canciones Billboard Hot 100 para una décima semana total en la cumbre. La canción de Bangtan Sonyeondan vuelve a la cima tras el lanzamiento de su nuevo remix con la rapera Megan Thee Stallion.

De igual forma, Kanye West estrena dos canciones en el Hot 100 en el top 10: "Hurricane", en el No. 6, y "Jail", en el No. 10 de la lista. Ambas son de su nuevo álbum Donda, que se lanza en el No.1 sobre el Billboard Hot 200 con la semana más importante para un álbum en 2021.

Adicionalmente, Walker Hayes asciende al top 10 del Hot 100 con su éxito viral country "Fancy Like" (11-9), y Ed Sheeran "Bad Habits", en el No. 3, se convierte en el éxito más escuchado en la radio de Estados Unidos.

De regreso al logro de Bangtan Boys, su fandom ARMY celebró el nuevo logro de “Butter” a través de millones de mensajes en redes sociales. El anuncio se dio a conocer en el Twitter oficial de Billboard Charts, donde los fanáticos utilizaron los hashtags #WeMakeHistoryTogetherARMY, #Butter10thWeekOnBBHOT100, y las palabras clave "BTS WORLD DOMINATION":

Butter de BTS en Billboard Hot 100

"Butter" de Bangtan Sonyeondan No.1 en Billboard Hot 100

“Butter” vuelve a la cima del Hot 100 después del lanzamiento del 27 de agosto de su remix con Megan Thee Stallion. La canción continúa siendo acreditada únicamente al grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan en Hot 100 y Digital Song Sales, ya que la actividad total de la mezcla original y otras mezclas únicamente del grupo superó a la del nuevo remix en métricas generales.

Anteriormente, informamos en La Verdad Noticias que Jimin de BTS agradece con cariño a Megan Thee Stallion y la rapera se acredita esta semana en Streaming Songs, ya que su remix fue la versión más dominante de la canción en streaming durante la semana.

"Stay" de The Kid LAROI y Justin Bieber se desliza al No. 2 en el Hot 100 después de cuatro semanas en el No. 1. Aún así, reclama los principales honores de Airplay Gainer por cuarta semana consecutiva, ya que alcanza el top cinco de Radio Songs (6 -4; 71,8 millones, un 15% más).

"Bad Habits" de Ed Sheeran desciende al número 3 en el Hot 100 desde su máximo número 2 en Hot 100, y corona las canciones de radio (3-1; 75,8 millones, un aumento del 3%). Sheeran obtiene su cuarta canción de radio No. 1, después de "Shape of You" (12 semanas, 2017), "Perfect" (nueve semanas, 2018) y "I Don't Care", con Justin Bieber (una semana, 2019).

"Good 4 U" de Olivia Rodrigo, que dominó el Hot 100 en su semana de debut en mayo, cae 3-4 y "Kiss Me More" de Doja Cat, con SZA, se desliza 4-5, después de alcanzar el número 3. Te recordamos que ya puedes conocer las nominaciones de BTS, BLACKPINK y más K-Pop en los MTV Video Music Awards 2021.

¿Quién escribió Butter de BTS?

La canción “Butter” de Bangtan Boys fue escrita por el líder de la boyband, RM (Kim Nam-joon), Jenna Andrews, Rob Grimaldi y Alex Bilowitz. El sencillo fue lanzado en el YouTube oficial de HYBE LABELS, Big Hit Music y Columbia Records el pasado 18 de mayo de 2021.

“Butter” atrajo 12,2 millones de impresiones de audiencia de radio (un 39% menos) y 10,7 millones de streams en Estados Unidos (un 110% más) y vendió 143.000 descargas (un 108% más) en la semana que finalizó en septiembre 2, según informó MRC Data.

"Butter" de BTS se convierte en el sencillo número 40 de los Hot 100 en 63 años de historia liderando la lista durante 10 o más semanas. Es el primero desde que "The Box" de Roddy Ricch registró 11 semanas en la cima en enero-marzo de 2020.

