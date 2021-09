Butter de BTS lidera en la lista de Canciones del Verano 2021

Butter de BTS se mantiene en la cima de la cartelera Songs of the Summer (Canciones del Verano) con fecha del 4 de septiembre y con solo una semana para la competencia por el éxito más candente de la temporada.

El recuento de 20 posiciones de Songs of the Summer rastrea los títulos más populares según el rendimiento acumulado en la transmisión semanal, la reproducción al aire y las ventas en verano 2021.

Billboard Hot 100 desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo (este año incluye gráficos con fecha del 12 de junio al 11 de septiembre). Al final de la temporada, se revelará la mejor canción del verano y por esta razón incluso Park Jimin de BTS le dedica una emotiva reverencia a ARMY.

¿Qué género es Butter de BTS?

La canción “Butter” del grupo de K-Pop masulino BTS (Bangtan Sonyeondan) es del género dance pop. Es el segundo sencillo de la boyband completamente en inglés, cuyo primer éxito fue “Dynamite” en 2020 y más recientemente lo fue “Permission to Dance”.

"Butter", un número uno de nueve semanas en el Hot 100 (en el número 7 en la lista más reciente), se mantiene en el número 1 en la lista Songs of the Summer sobre un top cinco estático, seguido por "Good 4 U, Levitating de "Dua Lipa", "Kiss Me More" de Doja Cat, con SZA, y "Save Your Tears" de The Weeknd y Ariana Grande en los números 2, 3, 4 y 5, respectivamente.

"Butter" ha liderado Songs of the Summer cada semana esta temporada. Y si te preguntabas, ¿cuántos premios tiene Butter de BTS? Bueno, debes saber que Billboard nombró a “Butter” como posible candidato nominado al Grammy 2022 como “Disco del Año” y “Canción del Año”.

¿Cuándo sale la canción de BTS-Butter?

(Foto: Big Hit Music) BTS "Butter" - Video Musical

La canción Butter de BTS disponible en HYBE LABELS, debutó formalmente el pasado 20 de mayo de 2021 y su disco se lanzó el 9 de julio del mismo año. Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, el MV de Butter supera las 536 millones de vistas en YouTube.

