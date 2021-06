Butter de BTS encabeza los Billboard Hot 100 por quinta semana consecutiva

La boyband coreana BTS mantiene su récord, ya que su última canción Butter, ha mantenido el puesto número uno en la lista de álbumes principal de música Billboard Hot 100 por quinta semana consecutiva.

El sencillo Butter, que se lanzó el 21 de mayo de 2021, se abrió camino de inmediato al primer puesto. La canción ahora ha batido varios récords y encabeza la lista Billboard. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Butter de BTS conserva su reinado en Billboard

Butter en Billboard Hot100 No.1 x 5

Según los datos considerados por la publicación musical, la canción de K-Pop Butter atrajo 12,4 millones de streams en Estados Unidos y vendió 128,400 en la semana que terminó el 24 de junio. También obtuvo 27,6 millones de impresiones de audiencia de radio en la semana que terminó el 27 de junio.

El último encabezamiento de las listas, ha extendido el reinado de la canción como el éxito de mayor duración de una banda o artista asiático en la lista. Entre los 54 títulos que han alcanzado el puesto número uno en la lista de Billboard, el video Butter es solo el undécimo en pasar al menos cinco semanas en la cima.

Anteriormente, Bangtan Sonyeondan había batido un récord para convertirse en la primera banda en tener tres canciones en la posición No. 1 con "Dynamite", "Life Goes On" y "Butter". Dynamite fue nominado al Grammy y actualmente su video musical supera las 1146 millones de reproducciones en YouTube.

Bangtan Sonyeondan celebra el hito en Twitter

Bangtan Sonyeondan celebra el récord de Butter

Los chicos del K-Pop acudieron a su cuenta oficial de Twitter, para compartir esta noticia con su base de fans conocida popularmente como ARMY. La boyband de Big Hit Music escribió: "¡CINCO semanas seguidas! #BTS_Butter está en la cima de la lista de nuevo. ¡Todo gracias a ARMY!".

La banda ha vuelto a batir las canciones de Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Doja Cat, Justin Beiber, Lil Nas X, Ariana Grande, The Weeknd y Masked Wolf para lograr la hazaña. Te compartimos más del sencillo Butter a continuación.

Interpretada por las estrellas del K-Pop, Butter se lanzó el 21 de mayo y se volvió viral al instante. La canción encabezó las listas de iTunes en más de 109 regiones, así como en las principales listas de música de Corea del Sur y Japón, obteniendo más de 20,9 millones de reproducciones el primer día de su lanzamiento en Spotify.

El video musical de Butter también obtuvo 108.2 millones de visitas en YouTube dentro de las 24 horas posteriores a su lanzamiento. Recientemente, Jimin de BTS consiguió nuevo récord como solista coreano en Spotify y el éxito no se detendrá aquí.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Annyeong!