Butter de BTS encabeza los Billboard Hot 100 por cuarta semana

Butter de BTS agrega una cuarta semana en el puesto número 1 de Billboard Hot 100, convirtiéndose en el éxito líder más largo del grupo de superestrellas de Corea del Sur en el recuento.

Este logro superó las tres semanas consecutivas de su sencillo anterior Dynamite, su primer canción número uno durante septiembre-octubre de 2021. El Hot 100 combina transmisión de todos los géneros de Estados Unidos (Audio oficial y video oficial), transmisión de radio y datos de ventas.

Todas las listas (con fecha del 26 de junio) se actualizarán en Billboard.com el martes (22 de junio). La Verdad Noticias te comparte más detalles del grupo de K-Pop BTS y sus logros con el video Butter.

¿Cuándo se estrenó Butter de BTS?

Butter fue lanzado el 21 de mayo de 2021 en HYBE LABELS de Big Hit Entertainment y Columbia Records. El sencillo de K-Pop con temática disco, atrajo 12,5 millones de streams en Estados Unidos, un 19% menos, y vendió 111.400 descargas, un 20% menos, en la semana que finalizó el 17 de junio, según MRC Data.

También atrajo 25,8 millones de impresiones de audiencia de radio, un 6% más, en la semana que finalizó el 20 de junio. La pista estuvo una cuarta semana en la cima de ventas de canciones digitales, con 19-24 en streaming de canciones y subiendo a 28-25 en canciones de radio.

Butter ahora tiene el comando Hot 100 más largo de BTS, aquí hay un resumen de los cuatro líderes del acto. Título, semanas en el puesto número 1, fecha en que alcanzó el primer lugar:

"Butter", cuatro, 5 de junio de 2021

"Dynamite", tres, comenzando el 5 de septiembre de 2020

"Savage Love (Laxed - Siren Beat)", con Jawsh 685 y Jason Derulo, uno, 17 de octubre de 2020

"Life Goes On", uno, 5 de diciembre de 2020

Ventas de Butter y otras canciones en Top 100

Butter de BTS es la primera canción en ganar el honor desde que "Drivers License" de Olivia Rodrigo registró sus primeros ocho fotogramas en el Hot 100. Las ventas de Butter en su cuarta semana, reflejan la disponibilidad de sus versiones original e instrumental lanzadas el 21 de mayo.

Un remix de Butter "Hotter" lanzado el 28 de mayo y los remixes de "Cooler" y "Sweeter" lanzados el 4 de junio, han sumado muchas vistas y ventas para las estrellas del K-Pop. ARMY puede encontrar otras dos versiones de la canción a la venta, a través de la tienda web de BTS en Estados Unidos.

El sencillo también está disponible en un vinilo de 7 pulgadas por $7,98 y en cassette por $6,98. Ambos están programados para contar en las listas de la próxima semana, con fecha del 3 de julio (después de que fueron enviados a los consumidores el 18 de junio).

Lista de Top 100 Billboard junio 2021

BTS en la ciudad de Nueva York (Foto: Big Hit)

"Good 4 U" de Olivia Rodrigo se mantiene en el número 2 del Hot 100, cuatro semanas después debutó en el No. 1. "Levitating" de Dua Lipa, con DaBaby, se mantiene en el número 3 en el Hot 100, después de alcanzar el número 2, ya que alcanza un nuevo máximo número 2 en Radio Songs, un aumento del 4% a 81,1 millones de audiencia.

En particular, por tercera semana consecutiva, "Butter", "Good 4 U" y "Levitating" se ubican en los números 1, 2 y 3, respectivamente, en el Hot 100. Las canciones se habían bloqueado por última vez en las tres primeras posiciones de la lista durante al al menos tres semanas seguidas.

"Kiss Me More" de Doja Cat, con SZA, alcanza un nuevo récord de Hot 100, saltando 7-4, después de alcanzar previamente el No. 5. Liderando sus ganancias, la pista empuja 6-4 en Radio Songs, hasta un 16% a 60.8 millones en audiencia.

(Foto: Big Hit) Promocional para Butter de BTS

El ex número uno de una semana de Justin Bieber, "Peaches", con Daniel Caesar y Giveon, cae 4-5 en el Hot 100. Agrega una cuarta semana en la cima de ambos. Canciones populares de R & B / Hip-Hop y canciones populares de R&B, con ambos gráficos multimétricos que emplean la misma metodología que el Hot 100.

"Leave the Door Open" de Silk Sonic, el dúo de Bruno Mars y Anderson Paak, desciende 5-6 en el Hot 100, después de dos semanas no consecutivas en el No. 1. "Save Your Tears" de The Weeknd y Ariana Grande se retira 6-7 en el Hot 100, después de dos semanas en el No. 1.

“Astronaut In The Ocean” de Masked Wolf se mantiene en el No. 8, después de alcanzar el No. 6. El ex líder del Hot 100 de una semana de Lil Nas X, "Montero (Call Me By Your Name)" regresa al top 10, empujando 11-9; y "Deja Vu" de Olivia Rodrigo cae 9-10, luego de alcanzar el No. 3.

Debes saber que RM de BTS incluyó un mensaje oculto para ARMY en el sencillo Butter y el MV ya superó las 380 millones de reproducciones en YouTube, junto con 17 millones de me gusta. ¿Qué opinas de la canción más reciente de BTS?

