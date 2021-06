'Butter' de BTS debuta en la cima de Billboard K-Pop 100

"Butter" de BTS debuta en el n. 1 en la lista Billboard K-Pop 100 (con fecha del 5 de junio) con la mayor cantidad de transmisiones, descargas y reproducción de radio en la semana de seguimiento que finaliza el 27 de mayo.

"Butter" es el tercer número uno de BTS desde que lideraron la lista durante tres semanas a principios del año pasado con "ON" seguido de su gran éxito "Dynamite", que se mantuvo en la cima durante 22 semanas hace solo seis meses.

Solo un día después de lanzar su nuevo tema "Butter" el 21 de mayo, BTS rompió su propio récord del 'Video musical de YouTube más visto en 24 horas' mientras dominaba una serie de listas, incluidas K-Pop 100, Hot 100.

BTS domina el Billboard K-Pop 100

Butter de BTS se coloca en el primer lugar de Billboard K-Pop 100

OH MY GIRL disfruta del n. 2 de esta semana con "Dun Dun Dance", que se ubicó exitosamente en el top 10 la semana pasada en el n. 3 antes de escalar en la lista por uno con más transmisión televisiva liderada por BTS.

“Rollin” de Brave Girls bajó al No. 3 después de pasar una sexta semana en el No. 1, mientras que su otro éxito, “We Ride”, se unió a la caída del No. 5 al No. 9. “LILAC” de IU también cayó en dos puestos. en el n. ° 4 esta semana con "Celebrity" también bajó por tres en el n. 7.

El grupo de chicas más nuevo de SM Entertainment, 'aespa', está en aumento. El nuevo sencillo "Next Level", una nueva versión de la banda sonora de la película de Hollywood Fast & Furious: Hobbs & Shaw, llega al puesto número 5 sólo una semana después de entrar en la lista en el puesto 33.

Le tomó al grupo sólo dos canciones para entrar en el top 10 después de alcanzar el número 21 con la canción debut "Black Mamba", que fue lanzada el año pasado se encuentra en el puesto 60, 16 más que la semana pasada.

El éxito de asepa no solo es presenciado por el K-Pop 100. Las chicas están subiendo constantemente en el Billboard Global 200 rompieron su propio récord con "Next Level", que debutó en el No. 97 la semana pasada y subió directamente al No. 65 esta semana.

"HAPPEN" de Heize, la canción principal de su séptimo álbum HAPPEN lanzado el 20 de mayo, debuta en el n. 6. Conocida por su talento vocal distintivo, la voz terrenal y áspera de la rapera se destaca una vez máa con su canción.

Otra pista del álbum "Like the first time" también entró en la lista en el n. 29 mientras que "You, Clouds, Rain", que se registró en julio pasado, ha vuelto a entrar en el n. 90 a medida que su nuevo álbum comienza a ganar popularidad.

El último lugar en el top 10 es adquirido por un nuevo grupo de chicas de STAYC, "ASAP", que debutó en el puesto 72 en la lista y ha trabajado constantemente durante las últimas cinco semanas, finalmente ubicándose en el puesto número 9.

Aunque ha bajado en uno esta semana, todavía están logrando mantenerse en el top 10, consolidándose como unas fuertes competidoras al éxito de BTS en el mercado de K-Pop y el mundo.

El Billboard K-Pop 100 mide el consumo multimétrico que incluye transmisión, ventas digitales, datos de radio y televisión para presentar las canciones de K-Pop más populares en Corea del Sur cada semana, ahora liderado por BTS.

