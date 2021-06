Británico intenta lucir como Idol de K-Pop; gasta millones en cirugías plásticas

Si eres fan del idol del K-pop, Jimin del grupo BTS, entonces seguramente has escuchado hablar del hombre británico Oli London, ya que esta persona de 31 años ha gastado millones en cirugías plásticas con tal de lucir físicamente como Park Ji-min, pero Oli también ha dicho que se siente identificado como coreano y considera que han nacido en la cultura equivocada.

La primera vez que se comenzó a hablar de London fue en octubre de 2018, cuando diversos medios revelaron que se había gastado más de 75 mil libras en cirugías ( más de 2 millones de pesos mexicanos) para parecerse al integrante de BTS.

Así se veía Oli London antes y después de su transformación para lucir como el surcoreano Jimin/Foto: Daily Mail

Como te informamos en La Verdad Noticias, el idol Jimin fue la inspiración para Oli, sin embargo, la primera operación estética del británico fue en 2013 y se sometió a su primera rinoplastia, después de que viajó a Corea del Sur para trabajar como profesor de inglés.

¿Cuánto dinero ha gastado en cirugías Oli London para ser un idol del K-Pop?

El nacido británico lleva varios años pasando por el bisturí para ser lo más parecido a un coreano/Foto: The Live Mirror

Oli London ha gastado hasta ahora un total de 150 mil libras (más de 4 millones de pesos mexicanos) en todas sus cirugías y procedimientos estéticos para lucir como un idol del K-Pop; sin embargo, muchos internautas tienen opiniones divididas sobre estos actos del británico.

“El doble de Jimin” se ha realizado aproximadamente más de 10 operaciones, especialmente en el rostro, y algunas a las cuales se ha sometido son: cinco rinoplastias, a una reducción de zigoma (reducción de pómulos), a un contorno óseo de la mandíbula.

Así como a un contorno óseo de la barbilla, a una ginecomastia (reducción de pechos masculinos) y a una liposucción. Aunque lleva varios años en el proceso, desde que comenzó a compartir su transición en las redes sociales fue ganando popularidad y generó polémica.

Oli London se declara una persona coreana no binaria

El doble de Jimin ahora se identifica como una persona de género no binario/Foto: Terra México

Hace una semana, Oli London informó mediante sus cuentas oficiales que ahora se siente identificado como una persona coreana de género no binario. Así que pidió a sus seguidores que utilicen los pronombres en inglés they/them para referirse a su persona.

Además, el fanático de Jimin expresó en una publicación alterna: “Sí, me identifico como coreano. Sí, no soy binario. Sí, me parezco a Jimin. Pero nada de esto debería ser una razón para excluirme de la sociedad, para deshumanizarme y avergonzarme por ser quien soy, una persona coreana no binaria”.

Oli informó que decidió finalmente declararse como no binario para ayudar a más jóvenes a encontrar su propia indentidad, como London tuvo que buscar por mucho tiempo; asimismo, mencionó que en lugares como Corea del Sur, muchas personas de la comunidad LGBT+ sufren un terrible rechazo.

