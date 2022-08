Brand New Music responde sobre la polémica foto con Hyunseung de YOUNITE

YOUNITE es un grupo de chicos novatos de Brand New Music que acaba de debutar en abril de este año, pero gracias al miembro Hyunseung están en tendencia por las razones equivocadas.

El 18 de agosto, se informó que un internauta recientemente mencionó una imagen anterior en la que el idol de YOUNITE está mirando lo que parece ser un filtro adhesivo de Chaeyoung de TWICE con una falda e incluye la leyenda "kimochi".

Como era de esperar, Internet está en guerra por esto, especialmente por parte de los fanáticos del grupo de K-Pop femenino TWICE. Y gracias a la leyenda, no hay una posibilidad real de escudo en términos de la intención. “Honestamente, es impresionantemente 3stúpid0”, escribieron varios internautas.

Brand New Music defiende a Hyunseung de YOUNITE

La polémica foto (aparentemente falsa) con Hyunseung de YOUNITE

Hoy 20 de agosto, Brand New Music respondió diciendo que la imagen de su artista “haciendo connotaciones sexuales sobre Chaeyoung de TWICE” fue editada maliciosamente y que emprenderán acciones legales.

El comunicado dice lo siguiente: “Hemos confirmado que la imagen del artista de nuestra agencia que actualmente circula en las redes sociales fue editada con fines malintencionados”.

BNM continuó: “Como resultado, planeamos emprender fuertes acciones legales por la difusión de información falsa, difamación, ataques personales, insultos y calumnias maliciosas contra nuestra agencia de artistas”.

Asimismo, escribieron lo siguiente: “Si encuentra instancias relacionadas, consulte la parte inferior para ver los pasos de envío y envíe la información a bnmusic2011@gmail.com. Agradecemos a los fanáticos por su infinito amor y apoyo y solicitamos su cooperación activa”.

Brand New Music finalizó diciendo que continuarán trabajando sin fin para proteger los intereses de los artistas de su agencia también en el futuro. No está claro qué es exactamente lo que afirman que está editado aquí, pero los fanáticos de TWICE no parecen estar creyéndolo.

Nacido el 15 de octubre de 2002, Hyunseung (Kim Hyunseung) es un ídolo pop de Corea del Sur y miembro del grupo Kpop YOUNITE bajo Brand New Music. Hizo su debut con YOUNITE a la edad de 20 años. Por otra parte, La Verdad Noticias informó antes sobre un caso donde un político surcoreano fue criticado por usar la imagen de Jungkook de BTS.

