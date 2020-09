Blackpink: Siete secretos de Lisa que tal vez no sabías

Lalisa Manoban mejor conocida por su nombre artístico, Lisa, es una rapera, cantante, bailarina y modelo tailandesa, actualmente radicada en Corea del Sur. Ella es miembro de BLACKPINK.

Lisa nos sacudió a todos cuando entró en escena. Puede que sea la miembro más joven de BLACKPINK, ¡pero tiene increíbles movimientos de baile y raps como una profesional!

Aparte de eso, ¿cuánto sabes realmente sobre Lisa? Sí, probablemente sepas que es de Tailandia, pero ¿qué más?

Es hora de averiguar más sobre Lisa

1. Ella está en el video musical de Taeyang "Ringa Linga" - aparece con el artista de YG Mino, Bobby y B.I en la escena del automóvil.

2. Lisa puede hablar cuatro idiomas, incluidos inglés, coreano, japonés y tailandés. (Ella también debe ser la traductora del grupo jaja).

3. Anteriormente, su nombre era Pranpriya y sus amigos le pusieron el apodo de Pockpack. Luego, su nombre fue cambiado a Lalisa después de una adivinación (Lalisa significa 'el que es alabado').

4. Es amiga de la infancia de Bambam de GOT7. Ambos formaban parte del mismo equipo de baile "We Zaa Cool".

5. Entrenó durante cinco años y tres meses antes de debutar con BLACKPINK.

6. Su comida favorita son las patatas fritas, mientras que su plato coreano favorito es el gamjatang (sopa picante de espinas de cerdo).

7. Lisa ha dicho que prefiere a los hombres mayores. Por supuesto, no alguien demasiado mayor, sino alguien que pudiera cuidarla bien.

Lisa como influencer de moda

En enero de 2019, Lisa se convirtió en la musa de Hedi Slimane, directora artística, creativa y de imagen de Celine, una marca de lujo francesa.

En noviembre de 2019, Penshoppe reveló que Lisa se había unido a la familia Penshoppe como su nueva embajadora.

En 2018, Lisa ganó el premio "Persona del año" de The Standard en Tailandia.

Tal vez te interese.- BLACKPINK hipnotiza con el video de la coreografía de “How You Like That"

En abril de 2019, Lisa se convirtió en la ídolo de K-pop más seguida en Instagram después de superar al miembro de Exo, Chanyeol.