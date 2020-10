Blackpink: Las estrellas que iluminan nuestro cielo

El grupo de K-pop Blackpink ha atraído mucha atención en los últimos años. El grupo debutó en 2016 con YG Entertainment e Interscope Records. Fueron el primer grupo de chicas de K-pop en debutar con YG en siete años.

El grupo está formado por Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo. El significado detrás del nombre del grupo es que todo el mundo asocia el rosa con ser bonito, pero el nombre del grupo pretende contradecir esa suposición. Blackpink significa decir que todo no siempre es bonito.

Blackpink y su éxito mundial

El álbum debut del grupo, "Square One", salió en agosto de 2016. Su primera canción número uno fue "Boombayah". Con éxito temprano de Blackpink como grupo, se enganchó el nuevo artista del año en la 26 ª Seúl Music Awards y los 31 st Premios disco de oro.

El video musical de Boombayah alcanzó 1 millón de visitas en menos de 12 horas y pronto alcanzó los 40 millones. Blackpink hizo su debut en Japón en agosto de 2017.

El grupo es el grupo femenino con las listas más altas en Billboard Hot 100 y Billboard 200 La canción "Sour Candy" alcanzó el puesto 33 y "Kill This Love" alcanzó el puesto 24.

Tienen un récord mundial Guinness con su canción "How You Like That", que fue lanzada en junio de 2020. ¡En las primeras 24 horas, su video musical se convirtió en el más estrenado en la historia de Youtube! El grupo tiene más de 44,4 millones de suscriptores en Youtube.

Blackpink tiene mucho atractivo como grupo de chicas. Están de moda, tienen canciones pegadizas con mucha energía y están rompiendo barreras como grupo en la industria musical de Corea del Sur. No intentan parecer lindos y burbujeantes; en cambio, su música es empoderadora y va al grano.

Solo en 2020, Blackpink ha colaborado con artistas de renombre mundial como Dua Lipa, Selena Gomez, Cardi B, Ariana Grande y más. Habiendo actuado en Coachella en 2019, ahora son estrellas internacionales que aparecen en programas como Jimmy Kimmel Live.

Éxito de Blackpink sigue creciendo

Blackpink publicó recientemente un documental en Netflix llamado "Light Up The Sky". El documental trata sobre la historia detrás del grupo y las pruebas detrás de su creciente éxito global.

Le da un enfoque cercano y más realista al grupo de chicas. La mayoría de nosotros solo conocemos a Blackpink como este grupo superestrella, global y multimillonario, pero no como personas.

Conocemos a su productor, Teddy Park, en el documental. Hablan de trabajar con Lady Gaga y muestran un entusiasmo genuino por la colaboración. El productor habló sobre estar a la altura de las expectativas de Blackpink y continuar superando las expectativas de los oyentes.

Blackpink es único por sus antecedentes culturales y por quiénes son. Rosé nació y se crió en Australia, Jisoo nació y se crió en Corea, Lisa llegó a Corea desde Tailandia y Jennie nació en Corea pero se mudó a Nueva Zelanda.

El productor critica el uso de la palabra "K-pop" y por qué se usa. No hay un solo sonido en el K-pop, solo los coreanos hacen música pop. El documental destaca a un grupo de artistas como PSY, Big Bang, 2NE1, etc. y cómo funciona la industria del K-pop. Se sabe que los grupos entrenan casi sin parar durante aproximadamente una década, pero algunos nunca logran subir al escenario.

El documental destaca la moda del grupo y cuánto tiempo y esfuerzo le dedica. Sus atuendos están diseñados para funcionar en el escenario, pero también varían según la chica según el estilo que quieran elegir individualmente.

Luego, el documental se adentra en cada uno de los antecedentes de la niña y cómo comenzaron en la industria de la música. Les da un aspecto muy humilde y cercano a las chicas. Puedes ver cómo se convirtieron en los artistas que son hoy.

En los medios, muchas personas famosas son vistas por encima de la persona promedio, pero a pesar de que el grupo tiene talento, todavía se mantienen firmes en sus raíces y en las personas que eran antes de la fama y el éxito.

Si quieres saber más sobre el éxito de Blackpink, La Verdad Noticias te mantendrá informado. ¿Crees que su éxito crezca todavía aún más? Dejanos tus comentarios.