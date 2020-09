Blackpink: El significado REAL de "Ice Cream" con Selena Gomez

Blackpink ha sido una de las caras principales del K-Pop desde que lanzaron su primer álbum sencillo, Square One, en agosto de 2016. En un período de tiempo relativamente corto, han logrado un nivel de éxito internacional igualado por pocos K- Grupos pop.

Sus canciones pegadizas y multilingües y sus videos musicales impecablemente coreografiados atraen a una audiencia de todo el mundo. Fueron el primer grupo de chicas de K-Pop en actuar en Coachella, según The Hollywood Reporter, y, a pesar de una biblioteca relativamente pequeña, más de algunas de sus pistas de pop/rap han encontrado un hogar en las listas internacionales.

Selena Gomez y Blackpink

Rosé, Jisoo, Lisa y Jennie aparentemente recién están comenzando. El 28 de agosto de 2020, Blackpink lanzó su sencillo "Ice Cream", con Selena Gomez. La exageración en torno a "Ice Cream" fue nada menos que un pandemonio, con el teaser oficial superando los 18 millones de visitas en solo un par de días. Gomez y Blackpink promocionaron el sencillo durante semanas antes de su lanzamiento, compartiendo videos tentadores e imágenes muy estilizadas que parecían prometer un tema inspirado en los 70.

Los fanáticos de Blackpink (también conocido como Blinks) contuvieron la respiración, esperando que el video de "Ice Cream" rompiera el récord de la mayoría de las vistas en YouTube en 24 horas. En agosto de 2020, BTS desalojó a Blackpink del puesto #1 con su primer sencillo en inglés, "Dynamite", por Variety.

Blackpink reclutó a grandes nombres para escribir 'Ice Cream'

"Ice Cream" fue bien recibido tanto por la crítica como por los fans. ¿Y por qué no? Selena Gomez y Ariana Grande ayudaron a escribirla. Y si alguien conoce la música pop, es Grande. Forbes calificó la canción de "contagiosa" y los seguidores de Blackpink casi pierden la cabeza promocionando la canción en Twitter.

"Blackpink es un grupo que nunca te decepciona, su trabajo es excelente desde la producción, vestuario, escenografía, etc.", escribió un fan.

Efectivamente, los artistas aparentemente no repararon en gastos cuando se trataba del video musical. El video comienza con Selena Gomez (vestida con un bikini rojo y un sombrero de marinero) deteniéndose en un camión de helados.

La canción luego se lanza en una melodía pop alegre, que puede que no gane un Grammy, pero probablemente se quede con el primer lugar en Spotify de todos modos. Las letras son en su mayoría referencias tontas a postres fríos:

"Más frío con el beso, así que me llama helado". También hay un par de frases sin sentido como: "Atrápame en el refrigerador, justo donde está el hielo", pero es divertido, no obstante.

Como señaló un crítico, la clave de una gran canción pop está menos en la letra y más en hacer coincidir las palabras con la música. Blackpink, que no escribe su música ni sus letras, aseguró el éxito al contratar tanto a Gómez como a Grande para colaborar con los escritores internos de su sello. ¿El resultado? La canción de verano perfecta.

Selena Gomez estaba muy emocionada de trabajar con Blackpink

Mientras Selena Gomez y Blackpink estaban ocupados promocionando su sencillo, los fans aprendieron algo nuevo sobre la cantante de "Lose You to Love Me": es una gran fan del K-Pop. Gomez y Blackpink compartieron una llamada de FaceTime unos días antes de que saliera el video de "Ice Cream".

En el clip corto pero dulce, Gómez agradeció amablemente a Rosé, Jisoo, Lisa y Jennie por quedarse despiertos para hablar con ella (Corea está 16 horas por delante de California). Las chicas de Blackpink le dijeron a Gómez que estaban felices de colaborar con ella, ya que son grandes fanáticas de la música de la estrella del pop. "Estoy tan feliz", respondió Gómez, y agregó:

"He sido un fan de ustedes, así que este es un gran, gran sueño para mí".

Si bien podríamos compartir el amor de Gomez por las melodías pop extranjeras, nuestra mejor apuesta para rendir homenaje a nuestros artistas favoritos son las redes sociales. Sin embargo, alguien con el poder de estrella de Gómez puede dar un paso más y hacer un sabor de helado en honor a sus favoritos. Días antes de que saliera "Ice Cream", Gomez anunció que se asociaría con Serendipity para crear un sabor de helado de edición limitada para celebrar la nueva canción.

La línea de helados Cookies & Cream Remix se lanzó el mismo día que el sencillo, el 28 de agosto de 2020, por variedad. En un dulce guiño a su banda de chicas favorita, Gomez optó por desviarse del sabor estándar y usar vainilla rosa como base para el helado. ¡Un dulce regalo para acompañar un dulce ritmo!.