Blackpink: Aprende a bailar "How You Like That" paso a paso

Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa de Blackpink impactaron el 2020 con el éxito "How You Like That" el cual estuvo acompañado de una gran coreografía que muchas fans comenzaron a replicar para que todos pudieran aprendersela.

En poco tiempo se volvió tendencia en Tik Tok y miles de personas empezaron a bailar y a buscar el paso a paso para estar en coordinación con las hermosas integrantes de Blackpink.

"How You Like That" - Blackpink

En Corea del Sur, los grupos de ídolos suelen lanzar canciones o álbumes dos o tres veces al año, en parte para ayudar a mantenerlos al frente y al centro en una industria ya competitiva en la que decenas de nuevos artistas debutan cada año.

BLACKPINK, que entró en escena en 2016, ha mantenido su estatus de megaestrella con una discografía mucho más pequeña que la mayoría de los otros grupos, favoreciendo la calidad sobre la cantidad con sus lanzamientos.

La música dinámica y las coreografías feroces son un hecho en los videos musicales, pero lo que ha elevado la popularidad del grupo es la atención que se presta a la moda y la belleza en cada proyecto.

Los miembros de BLACKPINK han sido los rostros de marcas globales como Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Celine y más. Las fotos teaser de “How You Like That” podrían pasar fácilmente por las páginas de una revista de moda de vanguardia, lo que sugiere que, nuevamente, se discutirá tanto el estilo del single como el sonido.

Este grupo ha seguido batiendo récords. Además de ser el grupo musical más suscrito en YouTube, su sencillo "Ddu-Du Ddu-Du" se convirtió en el primer video musical de un grupo de K-pop en alcanzar mil millones de visitas en YouTube en noviembre pasado. Las integrantes también se embarcaron en la gira mundial más taquillera de un grupo de chicas de K-pop.

Tal vez te interese.- ¿Quiénes son las integrantes de Blackpink? Conoce más sobre ellas

¿Cuál es tu canción favorita? ¿Kill this love o How you like that?