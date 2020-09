BigHit confirma el regreso de TXT en octubre

TXT está formado por los miembros Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai. Debutaron el 4 de marzo de 2019 con el EP The Dream Chapter: Star. El álbum debutó y alcanzó el número uno en la lista de álbumes de Gaon y en la lista de álbumes mundiales de Billboard y entró en el Billboard 200 de los EE. UU. En el número 140, convirtiéndose en el álbum debut con las listas más altas de cualquier grupo masculino de K-pop.

El sencillo principal del álbum, "Crown", debutó en la cima de World Digital Songs con TXT encabezando la lista de artistas emergentes de Billboard, lo que los convierte en el grupo de K-Pop más rápido en aparecer en World Digital Songs y el segundo grupo de K-Pop más rápido en aparecer en Billboard.

Artista emergente. La recepción comercial del grupo les valió varios premios de artistas nuevos del año, incluido el de Novato del Año en los 34th Golden Disc Awards y los Melon Music Awards de 2019, Nuevo Artista del Año - Álbum en los 9th Gaon Chart Music Awards y Mejor Nuevo. Artista masculino en los Mnet Asian Music Awards 2019.

El 15 de enero de 2020, TXT hizo su debut en Japón con el sencillo "Magic Hour", que incluye las versiones japonesas de sus canciones "Run Away", "Crown" y "Angel or Devil".

TXT hizo su primer regreso a Japón el 19 de agosto con su segundo sencillo "Drama". El álbum incluye las versiones japonesas de "Drama" y "Can't You See Me?" así como "Everlasting Shine", su primera canción japonesa original. "Everlasting Shine" fue elegido para ser el tema de apertura de la temporada 12 del anime Black Clover, que comenzó a transmitirse el 1 de septiembre.

El grupo aparecerá en el final del reality show de supervivencia I-Land de 2020, junto con BTS. El 17 de septiembre, OSEN informó que TXT se encuentra en las etapas finales de preparación para un nuevo álbum refrescante programado para su lanzamiento a fines de octubre. Poco después, una fuente de Big Hit Entertainment confirmó a Newsen, "TXT se está preparando para un regreso a finales de octubre".

Los fans no pueden esperar por este nuevo álbum y les deseamos todo el éxito.