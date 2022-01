¿Bella Poarch con RM de BTS de vacaciones?, descúbrelo aquí

La cantante de éxitos como 'Build a Bitch', Bella Poarch, ha generado un gran impacto en las redes sociales, luego de que publicó una fotografía en la playa con el rapero y miembro de BTS, RM.

La también la tiktoker del momento, tardó un tiempo en revelar quién era su favorito de BTS, pero ahora ya no tiene pena en decir que está enamorada de Namjoon.

En esta ocasión, subió en su cuenta de TikTok y Twitter un video en el que se le ve a ella y al cantante surcoreano "en la playa".

“We had so much fun at the beach (Nos divertimos mucho en la playa)”, colocó en la descripción del video, haciendo referencia a que pasó "buenos momentos" con el cantante.

Aunque la fotografía se ve bastante real, ésta es falsa, pero eso no evitó que su publicación causara asombro, al punto de que ARMY espera que en un futuro RM y Bella puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones en la playa.

Bella Poarch, la 'tiktoker' del momento

Bella Poarch de origen filipino vive en Hawái.

Bella Poarch se ha caracterizado de ser constante en compartir videos o fotos de sus próximos proyectos en la industria musical y, de vez en cuando, sube clips donde muestra cómo idol le ‘robó’ sus pensamientos.

La "chica Tik Tok del momento" ha conseguido más de 46 millones de 'followers' en menos de un año y tan solo lo hizo publicando un vídeo de 10 segundos.

Esta joven de origen filipino vive en Hawái (EE.UU.) y en tan solo siete meses ha logrado ser una de las creadoras más populares de la plataforma de vídeos cortos. Se unió en abril de 2020 y tras la publicación de su famoso lip sync sus seguidores crecieron de forma exponencial.

¿Cuál es el nombre verdadero de Bella Poarch?

ARMY espera que en un futuro RM y Bella disfruten de unas vacaciones.

Taylor Nariee. A los dieciocho se alistó en la Marina de los Estados Unidos y estuvo destinada en Japón y Hawái. Dejó el cuerpo en 2019 cuando expiró su contrato.

En 2020 y en medio de la pandemia, Bella Poarch formó parte de la lista de videos más virales del año.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!