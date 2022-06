Bae Suzy regresa con el nuevo K-Drama 'Anna' este junio

El nuevo tráiler del K-Drama Anna protagonizado por Bae Suzy, estableció la premisa de la serie. “La gente miente en sus propios diarios, incluso cuando nadie está leyendo”, dice una voz en off femenina, mientras se ve a Yoo Mi (interpretada por Suzy) alejándose de un accidente automovilístico, vestida con un blazer y una falda de aspecto costoso.

El tráiler mostró una versión diferente de Yoo Mi, una que trabaja en una cafetería y como sirvienta de una mujer adinerada. “Estoy más preocupado por Yoo mi. Quiere hacer muchas cosas y hay tantas cosas que quiere probar”, dice una voz en off masculina, mientras se ve a Yoo Mi revisando el papeleo y robando dinero de una caja registradora.

Al final del clip compartido por el YouTube oficial de Coupang Play, vemos que el estrés de llevar dos vidas completamente diferentes aparentemente alcanza a Yoo Mi. Se la ve conduciendo y chocando contra un poste, lo que nos lleva a los eventos que se muestran al principio.

El drama coreano 'Anna' sigue la historia de una mujer que pone en peligro su propia vida después de que una pequeña mentira la lleva a vivir la vida de otra persona. Protagonizando junto a Bae Suzy están Jung Eun-chae (The King: Eternal Monarch), Kim Jun-han (Hospital Playlist) y Park Ye-young (Hometown Cha-Cha-Cha).

La serie estará dirigida por el director Lee Joo Young, mejor conocido por su trabajo en películas como On the Other Side of You y A Single Rider. El estreno del K-Drama Anna está programado para el 24 de junio a las 8 pm KST. De igual forma, La Verdad Noticias informó que Bae Suzy regresará a los K-Dramas con The Girl Downstairs.

Imagen: Coupang Play / K-Drama "Anna" con Bae Suzy

