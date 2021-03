BTS y otros artistas serán parte del concierto virtual de los Grammy 2021

BTS es una de las bandas más asediadas en los conciertos musicales, por eso ahora han sido invitados al musical previo a la entrega de los famosos premios Grammy 2021 y el ARMY ya se encuentra festejándolo.

Hay que destacar que el concierto titulado Music On A Mission se realizará en la semana de los Grammy, con presentaciones especiales de BTS, Jesse & Joy, Shakira, entre otros, que será a beneficio.

S por eso que hasta el momento se han confirmado que los chicos de BTS serán parte de este listado de mucminarias de la música, en donde también resaltan Jesse & Joy, Shakira, entre otras figuras estarán en Music On A Mission previo a los premios Grammy.

Shakira

Se ha confirmado también que la ceremonia de los premios Grammy 2021, se realizará el próximo 14 de marzo y será un evento de recaudación de fondos virtual que contará con presentaciones nunca antes vistas.

BTS será parte del concierto previo al Grammy 2021

No es para menos que en esta ocasión el Bangtan llegará con su K-pop en medio de grandes agrupaciones y cantantes como Bruce Springsteen, John Legend, H.E.R, Haim; además de Jhené Aiko, Tom Petty and Stevie Nicks, Usher, entre otros.

John Legend

Este concierto digital que reunirá fondos para los afectados de la pandemia por Covid-19, también tendrá presentaciones especiales de Carole King, Jesse & Joy, Jonas Brother, Ledisi, Lionel Richie, Macklemore, Mick Fleetwood, Ringo Starr, Shakira y más.

BTS nominado por primera vez

Hay que destacar que BTS tiene su primera nominación a los premios Grammy, el evento contará con actuaciones nunca antes vistas, algunas en vivo y otras grabadas.

No cabe duda de que BTS sigue acumulando premios, récords y más seguidores alrededor del mundo, pues la agrupación surcoreana ha cruzado todos los géneros musicales y los idiomas, que lo han colocado como el fenómeno musical más fuerte del momento.

¿Cuándo y dónde ver los Grammys 2021?

Este concierto se llevará a cabo el 12 de marzo a las 19:00 horas tiempo de México. Los boletos para el concierto virtual cuestan 25 dólares para la entrada general. Los accesos electrónicos ya están disponibles en support.musicares.org

