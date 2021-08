BTS y Megan Thee Stallion estrenan el remix de Butter y ARMY reacciona

El grupo de pop coreano BTS lanzó un remix de Butter el viernes con la propia Hot Girl, Megan Thee Stallion. "Ella traerá Houston a Seúl. @Theestallion se une a Bangtan Sonyeondan para #ButterTheeRemix. #ARMYHotties ha llegado tu momento", tuiteó Spotify anunciando el lanzamiento de la canción.

El remix de K-Pop comienza con un "adlib" (expresión del latín que significa literalmente ‘a placer, a voluntad’) de la cantante Megan Thee Stallion: “It's the hot girl coach and BTS, ah”. Aunque las partes de la canción de Bangtan Boys siguen siendo similares a la original, un verso y un puente se reemplazan con un rap de Megan. También escuchamos a la rapera entrar en un par de sus versos.

La colaboración con el grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan se produce después de que la rapera presentara una petición en una corte de Texas el martes pidiendo "ayuda de emergencia" de la corte antes del viernes, alegando que su sello discográfico 1501 Certified Entertainment y su CEO Carl Crawford no aprobaron el lanzamiento del remix.

BTS lanza remix de Butter con Megan Thee Stallion

Según Variety y Billboard, un juez concedió la solicitud de la cantante permitiendo el lanzamiento de la canción. Anteriormente, La Verdad Noticias compartió más información sobre Megan Thee Stallion en problemas legales por colaborar con el grupo de K-Pop.

Bangtan Sonyeondan lanzó por primera vez "Butter", su segunda canción completamente en inglés en mayo con un video musical en el canal de YouTube, HYBE LABELS. "No. 1 en el Billboard Hot 100… creo que podemos hacerlo”, dijo Suga durante una conferencia de prensa cuando se le preguntó si cree que la canción puede duplicar el éxito en las listas de éxitos de “Dynamite”.

Dynamite, Butter y Permission to Dance son sus 3 canciones en inglés

Menos de dos semanas después de la profecía de Suga, "Butter" debutó en el No. 1 en la lista de canciones Billboard Hot 100. Bangtan Sonyeondan también se convirtió en el séptimo artista en obtener sus primeros cuatro Hot 100 No. 1 en menos de un año, uniéndose a artistas como The Beatles y Mariah Carey, según Billboard.

¿Qué piensa ARMY del remix con Megan Thee Stallion?

Los fans ARMY estaban emocionados por el lanzamiento de la canción “Butter” remix con Megan Thee Stallion. Para algunos, la canción fue una experiencia que cambió la vida. "Solo escuché el remix de Butter y la forma en que mi alma dejó mi cuerpo en el momento en que Megan rapeó con Yoongi e hizo el AHH al final", tuiteó un fanático. Entonces, ARMY no está bien con lo nuevo de "Butter", sino más que bien por el nuevo logro.

"MEGAN ESTO FUE TAN ICÓNICO OMG", escribió otro ARMY sobre el nuevo remix de “Butter”. A pesar del gran éxito, ARMY enfurece y exige a Billboard que se disculpe con BTS por un reciente artículo de crítica.

