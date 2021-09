BTS y Coldplay se toman foto en Nueva York antes de lanzar My Universe

BTS y Coldplay crearán magia en el mundo de la música el 24 de septiembre y los fanáticos no pueden esperar más. Sin embargo, el 22 de septiembre, Atlantic Records reveló el cronograma oficial para la colaboración musical My Universe y más material promocional que seguro te encantará.

La sorpresa para los fanáticos y ARMY (nombre del fandom Bangtan Sonyeondan), fue una imagen teaser y un video de vista previa donde se pudo ver a los miembros improvisando juntos, mostrando una gran química.

Curiosamente, después de publicar el calendario oficial de su próxima colaboración “My Universe”, Chris Martin se dirigió a la cuenta oficial de Coldplay en Instagram para publicar una foto feliz con el grupo de K-Pop en Nueva York.

Foto de BTS y Coldplay juntos

Foto: Instagram - Coldplay

En la imagen, se ve a todos los miembros de Coldplay usando el “hanbok modernizado” (prenda tradicional coreana) que aparentemente los miembros de Bangtan Sonyeondan les obsequiaron. La imagen pronto obtuvo millones de me gusta y comentarios que elogiaron a los artistas.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que BTS y Coldplay lanzan vista previa de su canción My Universe en TikTok. El clip fue grabado desde 2 ángulos diferentes y en pocas horas superó el millón de reproducciones.

¿Cuándo sale el Documental Inside My Universe?

Mientras tanto, como se anunció, el Documental Inside My Universe se lanzará el 26 de septiembre a las 9 PM KST (5:30 PM IST) seguido de Supernova 7 Mix y Acoustic Version el 27 de septiembre a las 8 AM KST (4:30 a.m. IST).

La parte más emocionante del programa y la fecha de lanzamiento oficial del video musical aún no se ha anunciado. Sin embargo, debes saber que los raperos de Bangtan Boys, RM, SUGA y J-Hope participaron en la composición del proyecto de colaboración con Coldplay.

“My Universe” ciertamente está lleno de emocionantes sorpresas. La versión física del proyecto estará disponible en un CD de dos pistas de edición limitada e incluirá la letra manuscrita de Coldplay y BTS. De igual forma, por cada compra realizada del CD My Universe en la tienda de Coldplay, se plantará un árbol.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!