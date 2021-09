BTS y Coldplay revelan calendario para el single, documental y remix

BTS y Coldplay se están preparando para lanzar su colaboración con "My Universe", pero eso no es todo: el miércoles (22 de septiembre), Parlophone Records, el sello del grupo de rock británico, reveló una lista de tres próximos lanzamientos que los fanáticos deberían estar atentos. sobre.

“Dos días hasta el lanzamiento de 'My Universe' de Coldplay x BTS, ¡y podemos decir que Coldplayers y ARMY están tan emocionados como nosotros! Aquí tienes algunas fechas de #MYUNIVERSE para tu diario ”, escribió la etiqueta en sus Historias de Instagram con un volante de las fechas importantes.

"My Universe", que se cantará tanto en inglés como en coreano, se lanzará con un video lírico oficial el viernes a la medianoche ET. El domingo a las 8 am ET, BTS y Coldplay, quienes se fotografiaron juntos, también lanzarán un documental, probablemente titulado Inside My Universe , luego ese mismo día, una mezcla de Supernova7 y una versión acústica de la canción se lanzarán en los servicios de transmisión a las 7 pm ET.

BTS y Coldplay aun no tienen fecha para el clip

BTS y Coldplay sorprenderán a todos con su canción

"My Universe" tendrá un video musical, aunque el programa no incluyó una fecha de lanzamiento para el clip, sino que dijo que una imagen "vendrá pronto".

Mientras tanto, los fanáticos pueden continuar escuchando el breve fragmento que recibieron de la canción a través de TikTok el 13 de septiembre, en el que el líder de Coldplay, Chris Martin, armoniza el coro de la canción con el grupo de K-pop.

“Tú, eres / Mi universo / Y solo quiero ponerte a ti primero / Y tú, eres / Mi universo / Y haces que mi corazón se ilumine por dentro”, cantan en el video.

¿Estás esperando la nueva canción de BTS y Coldplay?

