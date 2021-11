BTS y Coldplay presentarán My Universe en los 2021 American Music Awards

BTS trabajará horas extras en los 2021 American Music Awards el domingo 21 de noviembre. Ellos presentarán "My Universe" con Coldplay además de "Butter" con Megan Thee Stallion, como se anunció previamente.

Ambas canciones encabezaron el Billboard Hot 100 este año: "Butter" durante 10 semanas y "My Universe" durante una. El emparejamiento se anuncia como la "primera presentación en vivo juntos" de los dos grupos de "My Universe".

Organizados por Cardi B, los 2021 American Music Awards (2021 AMA) se transmitirán en vivo desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles. Esto marcará la tercera actuación del grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan en los AMA.

Nominaciones de BTS en los 2021 American Music Awards

BTS está nominado a tres premios en los 2021 AMA: Artista del año, Dúo o Grupo Pop Favorito y Canción Pop Favorita. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que Bangtan Boys cantaron "DNA" en 2017 y cerraron el show del año pasado con una actuación de Corea de "Dynamite" y "Life Goes On".

Esta será la primera actuación de Coldplay en los AMA desde 2015, cuando cantaron "Adventure of a Lifetime". Bangtan Boys ganaron el “Dúo o Grupo Pop Favorito” en los últimos dos años. Si vuelven a ganar este año, se convertirán en el tercer dúo o grupo en ganar tres años consecutivos en esta categoría. Los dos primeros fueron Daryl Hall & John Oates (1983-85) y One Direction (2013-15).

Coldplay y Bangtan Sonyeondan se unen a los artistas previamente anunciados en los 2021 AMA: Bad Bunny con Tainy y Julieta Venegas, Olivia Rodrigo, Carrie Underwood con Jason Aldean, Kane Brown, New Edition y New Kids on the Block, Diplo, Måneskin, Mickey Guyton, Tyler, The Creador, Walker Hayes y Zoe Wees.

Este año, por primera vez, los fanáticos pudieron votar por todas las categorías de AMA, una vez por categoría por día, a nivel mundial en TikTok buscando "AMA" en la aplicación. La votación se cerró el martes (16 de noviembre) a las 11:59 pm EST.

Los nominados se basan en las interacciones clave de los fanáticos como se refleja en las listas de Billboard, incluida la transmisión, la venta de álbumes, la venta de canciones y la transmisión por radio.

Billboard y su socio de datos MRC Data realizan un seguimiento de estas mediciones y cubren el período del 25 de septiembre de 2020 al 23 de septiembre de 2021. MRC Live & Alternative y Jesse Collins Entertainment están produciendo los American Music Awards 2021.

Como la entrega de premios votada por los fanáticos más grande del mundo, los AMA se transmitirán a nivel mundial a través de una huella de plataformas lineales y digitales. Los AMA se transmitirán en vivo el domingo 21 de noviembre a las 8:00 pm EST / PST en ABC y se transmitirán al día siguiente en Hulu; los boletos ya están a la venta en el sitio de AXS.

¿Cuántos premios coreanos tiene BTS?

(Foto: HYBE) V, Jungkook, Jin, J-Hope, RM, Jimin y Suga

El grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan tiene más de 372 premios ganados en total, “en toda su historia ha ganado más de la mitad de las nominaciones que ha tenido” y según informó Nación Rex, el éxito se debe al gran apoyo de su fandom ARMY. En otras noticias, BTS regresa a The Late Late Show con James Corden el 24 de noviembre.

