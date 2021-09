BTS y Coldplay lanzan vista previa de su canción My Universe en TikTok

Por la noche del 13 de septiembre, un clip de 18 segundos que apareció en las cuentas de TikTok ambos grupos, BTS y Coldplay. El video reveló un poco de su colaboración musical My Universe que aparecerá en el próximo álbum “Music of the Spheres” producido por Max Martin.

Chris Martin, el vocalista de Coldplay, se mostró con una sudadera con capucha de BTS Crew y se acomodó con los idols del K-Pop en lo que parece un bosque de micrófonos en un estudio. ARMY pudo escuchar el coro de la canción "My Universe" que saldrá el 24 de septiembre de 2021.

“Mi universo / Y solo quiero ponerte a ti primero / Y tú, tú eres / Mi Universo / Y haces que mi corazón se ilumine por dentro", cantan todos juntos en la pista que tiene el toque distintivo que hemos llegado a esperar de Chris Martin y compañía. La Verdad Noticias informa que puedes encontrar la cuenta de BTS en TikTok como @bts_official_bighit.

Clip de My Universe por BTS y Coldplay

"My Universe", cantado tanto en inglés como en coreano, es la continuación del sencillo anterior de Coldplay, el optimista "Higher Power", los cuales aparecerán en el próximo noveno álbum de la banda.

BTS y Martin recientemente se sentaron a charlar sobre el éxito de verano del septeto de K-pop Permission to Dance en la serie "Released" de YouTube Originals. Las estrellas del K-Pop también han estado ocupadas con colaboraciones últimamente.

Recientemente lanzaron otro remix de su gran éxito "Butter" con Megan Thee Stallion, y trabajaron en "Permission to Dance" con Ed Sheeran y Johnny McDaid de Snow Patrol. Otro de los nuevos méritos de Bangtan Sonyeondan, es que fueron nombrados representantes de las futuras generaciones y la cultura en Corea.

¿Cuándo sale a la venta el CD de Coldplay?

Coldplay estrenará nuevo álbum en octubre

El nuevo CD o álbum de Coldplay, Music of the Spheres, sale a la venta el 15 de octubre de 2021. Este álbum musical lleva muchas sorpresas para los fanáticos de Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion. Después de todo, “Music of the Spheres” tiene como invitados al famoso grupo de K-Pop, BTS.

Anteriormente, la banda británica presentó un video musical para su canción "Higher Power" con el grupo de danza surcoreano Ambiguous Dance Company. De regreso a Corea del Sur, BTS y Coldplay anuncian oficialmente su canción My Universe y prometen regalar una fusión de estilos para sus fanáticos.

