BTS y Coldplay conquistan el escenario del American Music Awards 2021

BTS y Coldplay conquistaron el escenario de los American Music Awards 2021 con su espectacular presentación del tema ‘My Universe’. Con una actuación llena de energía y pirotecnia, ambas agrupaciones lograron hacer que el público presente se pusiera de pie.

Demostrando la gran amistad que se ha forjado entre los dos, los artistas derrocharon su talento vocal mientras se paseaban por el escenario e interactuaban con los fans reunidos en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California. Una vez finalizado el show, ARMY recurrió a las redes sociales para felicitar a sus ídolos y a los integrantes de Coldplay por su esfuerzo.

‘My Universe’ es una colaboración de Coldplay con los Bangtan Boys, la cual pertenece al disco ‘Music of the Spheres’. Lanzada en septiembre del 2021, la canción cautivó a los fans y al público en general con sus sonidos y su letra, elementos que los ayudaron a liderar el Billboard Hot 100 a principios de octubre pasado.

¿Cuántos premios ganó BTS en los American Music Awards?

El grupo surcoreano hace historia al ganar el premio Artist of the Year.

Además de presentarse en el escenario, la agrupación surcoreana conformada por Jin, RM, Jungkook, V, Jimin, Suga y J-Hope arrasaron al ganar varios premios durante la noche. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ellos ganaron: Artista del Año, Canción Pop Favorita y Dúo o Grupo Pop Favorito.

Cabe destacar que los intérpretes de ‘Dynamite’ hicieron historia este domingo 21 de agosto, pues se han convertido en el primer acto asiático que logra ganar la categoría Artista del Año en toda la historia de los American Music Awards.

¿Quién se presentó en los AMAs 2021?

La 49a edición de los American Music Awards se llevó a cabo en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

Además de BTS y Coldplay, la edición 2021 de los American Music Awards contó con la presentación músical de Olivia Rodrigo, Silk Sonic, Diplo, Jennifer López, Måneskin, Bad Bunny, Tainy y Julieta Venegas, entre otros. El evento estuvo conducido por la rapera Cardi B, quien recientemente presumió que ya es dueña de una lujosa mansión en Nueva York.

Fotografías: Redes Sociales