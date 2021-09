BTS y Coldplay anuncian oficialmente su canción My Universe

La colaboración de BTS y Coldplay, que saldrá a finales de septiembre de 2021, aparecerá en el próximo álbum de Coldplay “Music Of The Spheres”. La nueva canción “My Universe” fue escrita por ambas bandas, e incluye una letra en inglés y coreano nativo de Bangtan Sonyeondan.

Este es el segundo sencillo que se saca de “Music Of The Spheres” después del éxito de regreso de Coldplay “Higher Power”, a principios de este año. Más tarde, la banda británica también compartió la canción de cierre del álbum “Coloratura” y confirmó que pronto lanzarán una nueva canción llamada “Weirdo” como parte de un musical.

La nueva colaboración My Universe de Bangtan Boys y Coldplay, llegó al poco tiempo de su episodio especial de la serie de YouTube Originals Released junto a Chris Martin. Lo más reciente que informó La Verdad Noticias, fue que BTS arrasa en los MTV VMAs 2021 ganando en dos categorías.

¿Cuándo sale la colaboración de BTS y Coldplay?

La canción “My Universe” de BTS y el grupo Coldplay saldrá el 24 de septiembre de 2021 y está disponible para reservar aquí. El reciente álbum de Bangtan Sonyeondan fue Map of the Soul: 7 y su CD Butter en inglés.

En el episodio de 18 minutos de la serie web, la banda de K-Pop (RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook) habló sobre la inspiración detrás del desafío de baile para su último sencillo en inglés Permission To Dance y cómo se sintieron sobre el impacto que han tenido en ARMYs (el nombre del fandom de BTS) en todo el mundo.

De igual forma, BTS y Chris Martin hablan sobre el desafío Permission to Dance y cómo se transmite alegría a través del challenge. El vocalista de Coldplay confesó no ser un buen bailarín y BTS respondió sobre el cambio que han vivido al bailar frente a otras personas.

¿Cómo colaboró Ed Sheeran con BTS?

Ed Sheeran ha colaborado con BTS en "Make It Right" y "PTD"

Ed Sheeran coescribió la canción Make It Right que se lanzó en el EP Map of the Soul: Persona de BTS y recientemente colaboró en la letra de “Permission to Dance” (PTD). Sheeran describió al septeto de K-Pop como “chicos súper geniales”. Por otra parte, puedes leer sobre cómo Jin confirmó la colaboración de BTS y Coldplay en una foto.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!