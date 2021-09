BTS y Chris Martin hablan sobre el desafío Permission to Dance

BTS y Chris Martin de Coldplay hablaron sobre el desafío Permission to Dance del grupo de K-Pop y no ser los mejores bailarines, entre otros temas. Lo anterior, en un episodio especial de la serie musical semanal de YouTube Originals lanzada el jueves 9 de septiembre.

#PermissionToDanceChallenge de tres semanas, que comenzó el 23 de julio, vio a Bangtan Sonyeondan alentando a las personas de todo el mundo a hacer videos cortos de YouTube de 15 segundos que incorporan los gestos de "lenguaje de señas" de alegría, baile y paz.

BTS y Chris Martin de Coldplay recibieron miles de vistas en vivo. J-Hope luego explicó que "la incorporación de los gestos de Signos Internacionales les permitió difundir la energía positiva de su música a una audiencia más amplia a la que tal vez no habían alcanzado antes".

Episodio especial de Bangtan Boys y Chris Martin

Después del episodio especial, la banda lanzó un nuevo video musical "Permission to Dance" de Bangtan Boys, la versión Shorts Challenge, con una selección de presentaciones de los fans ARMY para el desafío.

Durante su conversación para la serie de YouTube, el líder de BTS, RM, reveló que "no es un buen bailarín", y señaló que no tiene experiencia en el baile. Cuando Chris Martin le preguntó a RM cómo se sentía la estrella de K-Pop sobre "la gente que no puede bailar, como yo, tratando de bailar con 'Permission to Dance'", RM respondió:

"Personalmente no soy un buen bailarín ... Comencé mi carrera como rapero y compositor. Así que aprendí a bailar después de ingresar al equipo Bangtan Boys".

Al notar que había visto a Martin bailar en "toneladas" de videos, RM dijo: "Me encanta la forma en que te mueves en el escenario [Martin luego se ríe y dice: 'Oh, vamos']". Kim Taehyung (V) también notó que no había estudiado baile profesionalmente hasta hace unos años.

V de Bangtan Boys dijo: "En ese momento no me importaba lo que pensara la gente ... simplemente comencé a bailar como quisiera". Taehyung agregó: "Creo que eso me llevó a ser quien soy hoy ... Simplemente seguí a donde va mi corazón".

Chris Martin dijo: "Para mí, personalmente, me alegro de no necesitar permiso para bailar porque no soy muy buen bailarín. Pero tomé una decisión hace unos 20 años: Que no me importa si se ve bien".

"La razón por la que aliento esta canción y movimiento 'Permission to Dance' es porque simboliza que todos deben ser libres para ser ellos mismos. Y también es increíble tener la unidad de la banda (BTS) con su audiencia", dijo el vocalista de Coldplay; que antes dio conciertos en Instagram Live durante la pandemia.

Cuando se le preguntó si hubo un momento en el que BTS sintió que se habían convertido en un "fenómeno global", RM le dijo a Martin que a veces se sienten "como casi nada", cuestionando si su música, "este archivo de ondas de sonido", realmente puede cambiar el mundo o si lo ha hecho algún impacto positivo.

RM dijo que a veces se preguntan: "¿Qué significa esto? La coreografía, los movimientos ... a veces se siente realmente sin sentido. Pero cuando ves a los fans y sus ojos, cuando bailamos y cantamos frente a ellos. Su energía, su honestidad, su mensaje, sus cartas, sus palabras. Esas fueron las únicas razones por las que no nos dimos por vencidos. Esa es la única razón de la existencia de la banda".

Entonces, cuando se trata de la palabra "global", RM dice "Todavía no sé lo que eso significa". Pero después de que comenzaron a actuar para 500.000 a 600.000 personas en arenas, RM dijo que la banda se dio cuenta: "Bien, ahora somos algo así" y que deberíamos ser un "mejor hombre, una mejor banda, un mejor equipo" para estos fans..."

Chris Martin estuvo de acuerdo diciendo: "De alguna manera, cuanto más grande te haces, más te das cuenta de que eres solo un pequeño ser humano ... que, en realidad, eres parte de una gran historia, una pequeña parte de una gran comunicación y es un privilegio".

La banda de K-Pop y Chirs Martin también hablaron sobre la importancia de la unión y la energía positiva en medio de la pandemia de COVID-19, así como las presiones del estrellato global y lo que significa ser un "fenómeno global".

Martin compartió que tiene "mucho amor y respeto" por BTS porque "siento que durante la pandemia, ustedes han estado dando mucha alegría a mucha gente en un momento en que ha sido muy difícil hacer eso".

Jimin, miembro de BTS, dijo: "El propósito de este desafío era dar un mensaje positivo a la gente", pero la banda "también se sintió agradecida, reconfortada y recibió energía positiva mientras veía a la gente hacer el desafío".

¿Cuántas vistas tiene Permission to Dance de BTS?

MV de BTS "Permission to Dance" supera las 300M de vistas

Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, el video musical original de Permission to Dance tiene 301 millones de vistas en YouTube, HYBE LABELS. Este récord se alcanzó el 9 de septiembre de 2021 y arriba puedes ver el nuevo video especial de BTS con ARMY en el #PermissiontoDance Challenge.

