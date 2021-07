BTS vs BTS con el regreso de “Butter” en el primer lugar de Billboard Hot 100

BTS está de vuelta en el puesto número 1 de Billboard Hot 100, que en estos días se está convirtiendo en algo común. El grupo de K-Pop masculino marcó otro liderazgo en las canciones más competitivas de Billboard con su tema recién lanzado Permission to Dance, que se estrenó en primer lugar.

La melodía les ayudó a hacer historia de muchas maneras, y con un campeón más en su haber, el grupo de la agencia Big Hit Music rompió un empate con una de las superestrellas más grandes del mundo para la mayoría de los gobernantes en el ranking esta década.

Récord de Bangtan Sonyeondan en Billboard

"Permission to Dance" es el quinto número uno del grupo Bangtan Sonyeondan en el Billboard Hot 100, y han acumulado todos esos en los últimos 12 meses. La banda llegó por primera vez a la cima el verano pasado (en la lista con fecha del 5 de septiembre) con Dynamite, que también debutó en la cima de la lista.

Ese corte se mantuvo ausente durante tres fotogramas no consecutivos antes de caer definitivamente en la lista. Antes de que terminara 2020, BTS había recolectado dos éxitos más No. 1, ya que su propio Life Goes On también se abrió en primer lugar.

De igual forma, su colaboración con Jason Derulo y Jawsh 685, Savage Love (Laxed - Siren Beat), se disparó a la posición máxima después de que los músicos surcoreanos se subieran a bordo de una versión remezclada de la canción. Ahora en 2021, Butter de BTS conquista la cima de Billboard Hot 100 por octava ocasión.

Butter regresa al número 1 en Billboard Hot 100

"Butter" No.1 en Billboard Hot 100 por 8va ocasión

Hace solo unas semanas, Bangtan Sonyeondan obtuvo su cuarto líder Hot 100 y el tercer controlador instantáneo de listas con "Butter", que rápidamente se convirtió en su campeón de mayor trayectoria en el ranking. Ese éxito de verano lideró la carga durante siete fotogramas consecutivos, ejecutando el espectáculo hasta que "Permission to Dance" lo reemplazó.

Sin embargo, el fandom ARMY hizo historia al recuperar el primer lugar de la lista Billboard Hot 100 con "Butter". De esta forma el grupo Bangtan Sonyeondan nunca abandonó el primer puesto y evitó ser superado por otro artista.

“Permission to Dance” ahora se encuentra en el puesto 7, superando a “Call Me By Your Name” de Lil Nas y MONTERO, “deja vu” de Olivia Rodrigo y finalmente a “Save Your Tears” de Ariana Grande y The Weeknd.

BTS lidera Billboard Hot 100 en 2020’s

Antes de que "Permission to Dance" se abriera en el puesto número 1, BTS estaba empatado con Ariana Grande en la lista de los 100 más populares en lo que va de la década de 2020. La cantante de pop ya ha conseguido cuatro ganadores, principalmente gracias a las colaboraciones con otras superpotencias del pop.

Sus sencillos conjuntos "Stuck With U" con Justin Bieber, "Rain on Me" con Lady Gaga y "Save Your Tears" con The Weeknd han dado un giro en la cima de la lista, mientras que su aventura en solitario "Positions" también abrió en el primer puesto.

Un buen número de otros artistas, como Cardi B, Taylor Swift, Nicki Minaj, Travis Scott y Megan Thee Stallion, han conseguido un par de éxitos número uno en el Hot 100, y ahora están empatados entre sí por el la tercera mayor cantidad de gobernantes en lo que va de la década, que apenas ha comenzado.

Según información del usuario de Twitter, gguktae, “BTS se convierte en el primer acto en la historia en reemplazarse en el primer lugar en el HOT100 de Billboard durante dos semanas seguidas”. La Verdad Noticias felicita a ARMY por el gran logro.

