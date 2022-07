BTS traerá Permission To Dance On Stage LA y más contenido a Disney Plus

BTS se une oficialmente a Disney Plus. El lunes se anunció que HYBE, la empresa de gestión y entretenimiento que supervisa a las superestrellas mundiales, y Walt Disney Company Asia Pacific se están uniendo para producir "cinco títulos de contenido principal" de HYBE, incluidas dos series exclusivas centradas en Bangtan Sonyeondan.

Se han revelado tres de los próximos títulos, incluido el previamente anunciado In the Soop: Friendcation con V de BTS y Wooga Squad, junto con el estreno en streaming del concierto Permission to Dance On Stage: Los Angeles de BTS, que marcó la primera vez que el grupo actuó frente a sus fanáticos ARMY después de dos Interrupción de un año y medio debido a la pandemia de COVID-19.

El concierto especial, filmado en el estadio So-Fi de Los Ángeles a fines del año pasado, mostrará la interpretación del grupo BTS de sus éxitos Billboard Hot 100 "Dynamite", "Butter", "Permission to Dance" y muchos más.

En 2023, Disney+ también será el hogar de transmisión de BTS Monuments: Beyond the Star, una docuserie que mostrará el viaje de BTS desde su debut en 2013 hasta el comienzo de su "nuevo capítulo".

En junio, BTS anunció que reduciría la velocidad de sus proyectos y agendas grupales para permitir que los miembros se centren más en sus esfuerzos en solitario. Cada miembro está programado para lanzar un álbum en solitario, comenzando con el nuevo álbum Jack in the Box de J-Hope, que sale el 15 de julio.

Al igual que con In the Soop: Friendcation, los títulos se estrenarán en Disney+ en los territorios de Asia Pacífico, que incluyen Corea del Sur, Japón, Singapur, Malasia y Tailandia, antes de estar disponibles en todo el mundo en el servicio de transmisión.

Foto de BTS era "Butter"

"Este será el comienzo de una colaboración a largo plazo, en la que presentaremos a audiencias de todo el mundo una amplia gama de contenido de HYBE para los fanáticos que aman nuestra música y artistas", dijo Park Ji-won, CEO de HYBE en un comunicado.

Agregó: "The Walt Disney Company tiene una larga historia de construcción de franquicias y promoción de artistas musicales, con sus marcas y plataformas incomparables".

El anuncio del acuerdo tiene grandes implicaciones para los fanáticos del K-Pop en general, no solo para ARMY de BTS. HYBE es también el hogar de entretenimiento de TomorrowXTogether, Enhypen y Seventeen, solo por nombrar algunos.

Esta nueva colaboración allana el camino para que sus conciertos en vivo y docuseries también encuentren un hogar en Disney+ y amplíen sus bases de fans a través de la plataforma global de transmisión.

Aún no se han anunciado fechas de estreno específicas para los próximos títulos, excepto In the Soop: Friendcation, que se estrenará en Disney Plus en los territorios de Asia Pacífico el 22 de julio a las 11 am, hora estándar de Corea.

