BTS tiene un famoso fan, Elton John demuestra ser ARMY

BTS tiene millones de fanáticos en todo el mundo, los cuales son conocidos como ARMY, pero, ¿Sir. Elton John también es un fiel seguidor de la banda? Tal parece que sí, ya que el conocido cantante y compositor británico ha publicado un video donde interpreta una fragmento de la canción “Permission to Dance” de los BangTan Boys.

En el clip que ya tiene millones de reproducciones, miles de likes y comentarios, el artista que tiene más de cinco décadas en la industria musical agradece al grupo surcoreano por la canción que tienen y les envía amor a sus fans.

Sin embargo, esto no fue al azar, ya que todo empezó con un verso en la canción de los idols en la que rindieron un pequeño homenaje al legado musical del cantante Elton John: “When it all seems like it’s wrong, just sing along to Elton John…” (Cuando todo parezca estar mal, solo canta con Elton John…).

Elton John realiza reto de baile de BTS

Elton, quien también es conocido como “Rocket Man”, no se detuvo ahí, ya que se unió al reto que la banda de K-Pop realizó en colaboración con la plataforma YouTube al bailar parte de la coreografía de esta misma canción.

Para este “challenge” de baile, los artistas incluyeron lenguaje de señas y presentaron como un signo de esperanza para el fin de la pandemia.

No obstante, Elton no es el único artista musical que ha declarado su admiración a los idols de BTS, puesto que también otras estrellas como Janet Jackson, Coldplay, Queen, Alicia Keys, entre otros se han declarado fans de las canciones de la famosa banda juvenil.

Canción de BTS

La nueva canción del grupo de K-Pop se ha vuelta la preferida de millones de fans/Foto: Marca

La canción de BTS “Permission to Dance” se estrenó hace cuatro semanas y es el más reciente single de la boyband. Actualmente cuenta con más de 240 millones de reproducciones en su video oficial en Youtube y se ha convertido en uno de los temas preferidos de ARMY.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el septeto BTS está con todo durante este 2021 y ha logrado dominar las listas de popularidad musical con sus lanzamientos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!