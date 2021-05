BTS tendrá una aparición especial en la reunión de 'Friends'

Los miembros del elenco de Original Friends Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer protagonizarán la reunión. El especial también contará con varias estrellas invitadas, incluida la popular banda BTS.

El 13 de mayo, Variety publicó un informe de que el especial de reunión de Friends se estrenará el 27 de mayo en HBO Max. Se suponía que la reunión tendría lugar originalmente en 2020, pero se retrasó debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19) en curso.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, HBO Max también lanzó un tráiler del especial de reunión. En el tráiler, Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry y Schwimmer caminan por un estudio abrazados. Luego, el texto aparece en la pantalla y dice: "En el que vuelven a estar juntos".

Según Variety, el especial de reunión de Friends “contará con estrellas invitadas como: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon y Christina Pickles.

Los miembros de BTS son fans de 'Friends'

En múltiples entrevistas, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook han mencionado que son fanáticos del programa de televisión Friends. En un episodio de The Late Late Show con James Corden, BTS participó en el popular segmento Carpool Karaoke.

Durante Carpool Karaoke, Corden le preguntó a RM cómo había aprendido a hablar inglés. “En realidad, me enseñé solo con Friends”, dijo RM. "¿Estás viendo el programa de televisión Friends?" Preguntó Corden.

“Sí, mi mamá me compró los DVD. Primero con subtítulos en coreano, luego con subtítulos en inglés y luego sin él”, dijo RM. Los miembros de BTS y Corden luego cantaron la canción de los créditos iniciales de Friends, "I'll Be There for You" de The Rembrandts.

