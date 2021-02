BTS tendrá su propio impresionante show MTV Unplugged ¡Conoce los detalles!

BTS no es ajeno a las actuaciones icónicas de MTV. En agosto pasado, en los VMA, prácticamente recorrieron el mundo para una interpretación centrada en el neón del éxito número uno "Dynamite".

Lo que convirtió el evento en un asunto de traje y corbata a medida que avanzaban a través de sus tres minutos de disco-pop. Su última aventura con MTV promete ser un poco más simple, pero igualmente icónica.

Eso es porque pocas actuaciones son más icónicas que MTV Unplugged.

Los BangTan Boys estarán en una de las presentaciones más importantes de la música. Donde seguramente dará versiones impresionantes de sus más recientes canciones/Foto: Corazón Urbano

¿Cuándo ver el concierto MTV Unplugged de BTS?

El martes 23 de febrero, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook traerán su energía colectiva a una actualización de la serie histórica directamente desde Seúl, Corea del Sur.

MTV Unplugged Presents: BTS se transmitirá esa noche a las 9 pm ET, es decir, a las 8 pm en México, y no querrás perderte.

El especial promete traer a los fanáticos una nueva mirada al último álbum del grupo, Be, que se lanzó en noviembre.

Se jactó de los sencillos No. 1 "Life Goes On" y "Dynamite", el último de los cuales RM esperaba que pudiera "ser tu energía", como dijo a MTV News en agosto antes de los VMA.

En febrero de 2020, el septeto de Seúl pasó por Fresh Out Live de MTV para celebrar el lanzamiento de su álbum Map of the Soul: 7 - The Journey y le dijo a MTV News sobre la inspiración de la vida real detrás de la determinación encontrada en las canciones.

"Puedes pensar que nuestras vidas son realmente gloriosas o realmente elegantes y que vivimos la buena vida, pero en realidad también enfrentamos nuestras propias sombras en nuestras vidas y en el trabajo que hacemos", dijo Suga en ese momento.

"Creo que es lo mismo con todo el mundo. Creo que todo el mundo pasa por las mismas cosas", dijo el idol.

Este último especial de MTV Unplugged sigue a uno de Miley Cyrus que se emitió en octubre de 2020 y se filmó como parte de sus Backyard Sessions. A principios de 2020, durante el cierre, la serie también dio vida a varios especiales de MTV Unplugged At Home.

¿Verás el show de BTS en MTV Unplugged?, ¿Qué canciones te gustaría que el grupo interpretara? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

