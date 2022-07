BTS son nombrados oficialmente embajadores de World Expo 2030 Busan

El grupo mundial de K-Pop BTS ya definió su calendario de existencia hasta el 2030, ya que fueron nombrados embajadores honorarios de Corea del Sur para albergar la Expo Mundial 2030 en la ciudad de Busan (World Expo 2030 Busan Korea).

El martes, en lo que fue la primera aparición oficial de BTS como septeto desde que anunciaron que se centrarían en proyectos en solitario, el Comité de Candidaturas presentó a los miembros como embajadores en la sede de su sello HYBE, en Seúl.

En su discurso, el líder y vocero más común de la banda, RM, declaró que el grupo BTS estaba "honrado de ser designados embajadores de la Expo Mundial 2030 Busan" y que harían todo lo posible para apoyar la apuesta del país de llevar a cabo la feria más grande del planeta. la ciudad coreana.

“También haremos esfuerzos adicionales no solo para apoyar la candidatura de la nación, sino también para promover la hermosa naturaleza y cultura de la República de Corea en todo el mundo”, agregó RM. Uno de estos esfuerzos ya se anunció el mes pasado, confirmando que BTS realizará un concierto en octubre como parte de su campaña World Expo 2030.

El primer ministro coreano, Han Duk-soo, también estuvo presente y dijo que cree que “BTS asumirá el papel más importante durante el proceso” y que con el apoyo de BTS y el pueblo de Corea del Sur “podremos lograr nuestro objetivo meta".

El CEO de HYBE, Park Jiwon, describió esta nueva empresa como “una oportunidad significativa para que BTS y HYBE contribuyan a la candidatura de la nación para la Expo Mundial 2030” en su declaración oficial, y agregó que la compañía apoyará a la banda con todos sus deberes de embajadores.

Desde que alcanzó la fama mundial, una gran parte de la marca BTS ha involucrado funciones de embajador, con RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook visitando la ONU y, más recientemente, la Casa Blanca, para hablar sobre temas. que afecta a la juventud mundial de hoy, así como el aumento de la discriminación contra los asiáticos en los Estados Unidos.

En 2021, la banda fue nombrada “enviada presidencial especial para las generaciones futuras y la cultura” por el anterior presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Ahora, al agregar la Expo Mundial a su currículum, BTS está una vez más enorgulleciendo a su base de fans, BTS ARMY.

En Twitter, ARMYs de todo el mundo hicieron tendencia con las frases “WE ARE PROUD OF YOU BTS” y “BTS PAVED THE WAY” para mostrar su apoyo al grupo y celebrar sus crecientes logros.

A pesar de su descanso de lanzar música como grupo, La Verdad Noticias te comparte que está claro que la agenda de BTS está todo menos vacía. Además de sus obligaciones como Embajadores de la World Expo 2030 Busan Korea, también se espera que cada miembro lance un álbum en solitario.

Esto último ya comenzó con el álbum Jack In the Box de J-Hope, lanzado el 15 de julio. Además, la banda ha anunciado una asociación con Disney Plus, que verá una serie de contenido lanzado en la plataforma de transmisión, comenzando con una docuserie titulada BTS Monuments: Beyond the Star, que se estrenará en 2023. ¡Parece que ARMY estará más ocupado que nunca!

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu.