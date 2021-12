BTS se presenta en The Late Late Show con una vibrante actuación de Butter

La interpretación de BTS Butter en The Late Late Show fue grabada durante el reciente viaje del grupo a Los Ángeles, donde también interpretaron "Permission To Dance" en el programa y se sentaron para una entrevista con el presentador James Corden.

El septeto de K-Pop Bangtan Sonyeondan bailó alrededor del estudio y entre el público cuando comenzó la canción, antes de terminar en una pista de baile iluminada en el medio de la sala.

Durante una pausa de baile, los miembros Jimin, V, Jin y RM mostraron sus movimientos de baile individuales, con Jin recreando algunas de las coreografías de su canción viral en solitario Super Tuna.

Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que Dynamite es la canción más escuchada del 2021 en Apple Music y ahora tenemos a “Butter” como el sencillo nominado al Grammy 2022. A continuación, te compartimos la presentación de Bangtan Sonyeondan “Butter” en The Late Late Show:

BTS presenta Butter en The Late Late Show

El viaje de Bangtan Sonyeondan a Los Ángeles comenzó con el grupo ganando tres premios en los American Music Awards 2021, incluida la Canción Pop Favorita por “Butter”, Dúo / Grupo Pop Favorito y Artista del Año. Su victoria en la última categoría marcó la primera vez que un artista asiático ganó el premio.

"Siete chicos de Corea unidos por el amor por la música conocieron el amor y el apoyo de todos los ARMY de todo el mundo", dijo el rapero RM mientras coleccionaba Artista del año. “Todo esto es un milagro. En serio, nunca daremos esto por sentado. Muchas gracias".

El grupo también realizó cuatro shows con entradas agotadas en el SoFi Stadium de Los Ángeles entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre, convirtiéndose en el segundo artista después de The Rolling Stones en realizar su propio concierto en el lugar.

Según Billboard, los conciertos son los sextos más taquilleros en más de 30 años, recaudando 33,3 millones de dólares. Antes, informamos que Bangtan Boys y Coldplay conquistan el escenario del American Music Awards 2021.

¿Cuánto llegó Butter de BTS?

Foto: HYBE LABELS - Video Musical "Butter"

"Butter" continúa dominando, siendo celebrada en listas de fin de año de empresas como NME, Rolling Stone, Consequence Of Sound y más, y fue nombrada Record Of The Year en la ceremonia de Variety 's Hitmakers.

Después de remixes anteriores, incluido uno con Megan Thee Stallion, también se le ha dado un nuevo "remix navideño" a Butter de BTS en BANGTANTV, que se lanzó la semana pasada (3 de diciembre).

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!