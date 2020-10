BTS se coronan GANADORES en los MTV Video Music Awards Japón 2020

BTS ha logrado llevarse a casa un nuevo premio gracias a "Dynamite", ahora en los MTV Video Music Awards Japón 2020.

Los MTV Video Music Awards Japón 2020 anunciaron a sus ganadores el 30 de octubre, y el video musical de "Dynamite" se llevó el título de Mejor video grupal entre los nominados internacionales.

BTS también ganó este premio en 2018 con "Fake Love". Actualmente, la boyband se prepara para un regreso musical el próximo 20 de noviembre con su nuevo álbum, "BE", muy esperado por el ARMY.

La famosa boyband, conocida como BTS, está formada por RM, Jungkook, V, Jimin, Jin, Agust D y J-Hope.

BTS y otros ganadores en MTV VMA Japón

La ceremonia en vivo de los MTV Video Music Awards de Japón 2020 se transmitirá el 29 de noviembre.

BTS, entre los primeros ganadores anunciados de los MTV VMA de Japón

Puedes conocer la lista completa de ganadores, aquí en La Verdad Noticias, a continuación.

Mejor video masculino de Japón: “Electric shock” de Kenshi Yonezu

Mejor video masculino internacional: “Blinding lights” de The Weeknd

Mejor video femenino de Japón: “Naked heart” de Aimyon

Mejor video femenino internacional: “Break my heart” de Dua Lipa

Mejor video grupal de Japón: “I love...” de Official Hige Dandism

Mejor video grupal internacional: “Dynamite” de BTS

Mejor video de artista nuevo de Japón: “Koibito gokko” de Macaroni Enpitsu

Mejor video de artista nuevo internacional: “Say so” de Doja Cat

Mejor video de rock: “Doron” de King Gnu

Mejor video alternativo: “Fly with me” de millennium parade

Mejor video pop: “Ashiato” de Little Glee Monster

Mejor video R&B: “Nan nan” de Fujii Kaze

Mejor video Hip-hop: “For the us who were once geniuses” de Creepy Nuts

Mejor video de baile: “Make you happy” de NiziU

Mejor video de colaboración: “Play the world!” de LiSA con PABLO

Mejor video de dirección de arte: “One in a million” de GENERATION from EXILE TRIBE

Mejor cinematografía: “Letters” de BiSH

Mejor coreografía: “Youth horse” de Hinatazaka46

