BTS rompe el récord de los Nickelodeon Kids' Choice Awards dos años seguidos

Esta vez, la banda de K-Pop BTS ha superado la mayor cantidad de premios anteriores de Nickelodeon Kids' Choice Awards ganados por un título de grupo musical después de romper el récord por segundo año consecutivo.

Los chicos de Bangtan Sonyeondan (RM, SUGA, J-Hope, Jin, Jimin, V y Jungkook) consiguieron el título durante la 35ª edición de los Nickelodeon Kids' Choice Awards (también conocidos como KCA), que tuvo lugar en Santa Mónica, California, el 9 de abril de 2022.

Los Bangtan Boys conquistaron el dirigible de KCA como grupo musical favorito por tercer año consecutivo, una victoria que la cuenta oficial de Twitter de KCA definió (haciendo un guiño a la canción que batió récords) suave como "Butter":

BTS ganador en los Nickelodeon Kids' Choice Awards 2022

Después del éxito del año pasado, esta victoria elevó su número de dirigibles a seis. El resultado no solo superó el récord actual de BTS de cinco victorias, sino que también rompió el empate con el grupo femenino estadounidense de pop y R&B Fifth Harmony.

Esto coronó a BTS como el grupo con el mayor número de nominaciones a KCA en general. Además, llevarse a casa el galardón significó que el septeto empató con The Black Eyed Peas (EE. UU.), One Direction (Reino Unido) y Fifth Harmony (EE. UU.) al convertirse en tres veces ganador del Grupo Musical Favorito.

Black Eyed Peas y One Direction perdieron la mayor cantidad de dirigibles de los Nickelodeon Kids' Choice Awards ganados por un título discográfico de un grupo musical ante BTS y Fifth Harmony el año pasado.

One Direction aseguró el premio en 2013, 2014 y 2015, mientras que Black Eyed Peas lo reclamó de forma no consecutiva en 2007, 2010 y 2011.

Dado que el grupo se presenta actualmente en Las Vegas para su gira mundial Permission To Dance on Stage, BTS no tuvo la oportunidad de asistir a la ceremonia en persona. Sin embargo, aún agradecieron a KCA y su base de fans a través de un video pregrabado, dedicando la victoria al siempre leal ARMY y su continuo apoyo.

"Este premio es para ustedes, ARMY. Nos ha conmovido su amor y alegría", dijo Jimin mientras el grupo agradecía colectivamente a la KCA y a sus fans. "Te amamos, ARMY", agregó V (Kim Taehyung).

Favorite Music Group no es la única categoría de los Kids' Choice Awards en la que el grupo de K-Pop BTS ha triunfado en los últimos años. Desde 2018 hasta hoy, el grupo de pop ha acumulado varios elogios en las siguientes categorías de KCA:

Estrella de música global favorita (2018 y 2021)

Grupo Musical Favorito (2020, 2021 y 2022)

Canción favorita por "Dynamite" (2021)

Íconos del pop, embajadores de campañas de salud mental y miembros del Salón de la Fama del libro Guinness World Records 2022, los chicos del grupo de K-Pop BTS se han convertido en una presencia constante en Guinness World Records a medida que superan continuamente los límites de la música y los logros en las redes sociales.

