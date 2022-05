BTS revela la lista de canciones de 'PROOF'

BTS ha presentado la primera y segunda parte de su lista de canciones para el próximo álbum de antología titulado 'PROOF'. En Twitter, la agencia del grupo, Big Hit Music, lanzó la lista de canciones del CD 1. Constará de un total de 19 pistas, incluidas sus canciones principales anteriores.

Los miembros del grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook celebrarán el noveno aniversario del grupo en junio. La Verdad Noticias te recuerda que BTS anuncia tres nuevas canciones en su próximo álbum 'PROOF'. Conócelas a continuación:

La primera canción, Born Singer, una versión adaptada de Born Sinner de Jermaine Cole, fue lanzada por primera vez por BTS en 2013. El sencillo principal del álbum, Yet to Come (The Most Beautiful Moment), también aparece en la lista.

La lista de canciones Parte 1 incluye No More Dream, NO, Boy in Luv, Danger, I Need You, Run, Fire, Fake Love, IDOL, Dynamite, On, Life Goes On y Butter, entre otras canciones. Al compartir la lista de canciones, Big Hit Music agregó los hashtags: BTS, BTS Proof y Tracklist CD 1.

El 9 de mayo, BTS dio a conocer la segunda parte de la lista de canciones para el próximo álbum de antología 'PROOF'. Con pistas como 'Intro: Persona', 'Stay', 'Moon', 'Euphoria', 'Dimple', 'Filter' y más que hicieron el corte y 'Run BTS' parece ser la primera pista incluida en el álbum.

El próximo álbum de BTS se lanzará el 10 de junio a la 1 pm KST (9:30 am IST). Recientemente, Big Hit Music compartió el calendario y habló en un comunicado sobre el álbum: "Después de avanzar sin cesar desde 2013, BTS está celebrando su noveno aniversario el próximo junio. Todo gracias a ARMY, que nos ha enviado su amor y apoyo inquebrantables”.

“La antología de BTS El álbum que encarna la historia de BTS se lanzará cuando comiencen un nuevo capítulo como un artista que ha estado activo durante nueve años para recordar sus esfuerzos pasados", agregó Big Hit Music. Con algunas de las mejores canciones del álbum, ¡no podemos esperar a ver la tercera y última lista de canciones!

Visual del próximo álbum de BTS, 'PROOF'

